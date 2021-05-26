Форум "Украина 30. Земля", прекращение импорта электроэнергии из России, представление нового тренера ФК Шахтер – темы утреннего обзора новостей

В выпуске узнаете о следующем:

Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины и Центром общественного здоровья, Бюро ВОЗ в Украине провели консультации для врачей относительно критериев госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19;

Завершается Форум "Украина 30. Земля", посвященный запуску рынка земли в Украине. В течение 3 дней власть, аграрии, представители профильных госструктур обсуждали выгоду людей, от земельной реформы;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрела проект постановления о прекращении импорта электроэнергии из России и Беларуси;