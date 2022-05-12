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Эвакуация раненых из Азовстали, в CNN обнародовали преступления РФ, Херсонщина в огне, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel

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Смотрите в выпуске:

  • когда ожидать второй этап гуманитарной операции в Мариуполе;

  • последствия ночного удара по городу Новгород-Северский, что на Черниговщине;

  • русские захватчики из автоматов расстреляли в спину двух безоружных мирных жителей Киевщины;

  • житель Днепра готовил теракт в центре Запорожья;

  • сколько видов кассетных боеприпасов использовали российские кафиры во время атак в Украине;

  • в Херсонской области горят рукотворные леса;

  • у президента Украины Владимира Зеленского обратились к предателям в Херсоне;

  • Одесские побережья используются для обороны региона;

  • продолжается разминирование в Киевской области;

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