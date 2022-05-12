Эвакуация раненых из Азовстали, в CNN обнародовали преступления РФ, Херсонщина в огне, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel

Смотрите в выпуске:

когда ожидать второй этап гуманитарной операции в Мариуполе;

последствия ночного удара по городу Новгород-Северский, что на Черниговщине;

русские захватчики из автоматов расстреляли в спину двух безоружных мирных жителей Киевщины;

житель Днепра готовил теракт в центре Запорожья;

сколько видов кассетных боеприпасов использовали российские кафиры во время атак в Украине;