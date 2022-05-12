Эвакуация раненых из Азовстали, в CNN обнародовали преступления РФ, Херсонщина в огне, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel
Смотрите в выпуске:
когда ожидать второй этап гуманитарной операции в Мариуполе;
последствия ночного удара по городу Новгород-Северский, что на Черниговщине;
русские захватчики из автоматов расстреляли в спину двух безоружных мирных жителей Киевщины;
житель Днепра готовил теракт в центре Запорожья;
сколько видов кассетных боеприпасов использовали российские кафиры во время атак в Украине;
в Херсонской области горят рукотворные леса;
у президента Украины Владимира Зеленского обратились к предателям в Херсоне;
Одесские побережья используются для обороны региона;
продолжается разминирование в Киевской области;
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