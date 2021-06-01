Электронный больничный, онлайн карта для туризма, защита автомобильных дорог – тезисы краткого обзора новостей вторника

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С 1 июня по 31 августа врачи тестируют систему создания электронной версии медицинских заключений о временной нетрудоспособности и больничных листов;

Министерство иностранных дел Украины разработало интерактивную карту, чтобы вы всегда могли проверить актуальный режим въезда и транзита в любой стране мира;