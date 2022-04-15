Эксгумация оккупантами, обстрелянное Климово, УЗ соединило Киев с Черниговом, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

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около 20 тысяч убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину;

в Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел гражданских, погребенных во дворах жилых домов;

СБУ обнаружило, что поселок Климово в Брянской области – обстреляли россияне;

Минобороны России заявило, что планирует нанести ракетные удары "по объектам" в Киеве;