Эксгумация оккупантами, обстрелянное Климово, УЗ соединило Киев с Черниговом, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
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около 20 тысяч убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину;
в Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел гражданских, погребенных во дворах жилых домов;
СБУ обнаружило, что поселок Климово в Брянской области – обстреляли россияне;
Минобороны России заявило, что планирует нанести ракетные удары "по объектам" в Киеве;
Украинцы подали в "Дію" более 77 тысяч заявок о поврежденном имуществе;
Во время войны ВРУ провела семь заседаний, – Руслан Стефанчук;
Укрзалізниця возобновляет сообщение с деблокированным Черниговом;
УЗ запускает еще один поезд в Перемышль.