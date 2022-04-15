newspaper

Эксгумация оккупантами, обстрелянное Климово, УЗ соединило Киев с Черниговом, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Вячеслав Буткалюк
Видео
1 минута
8,7 т.
Эксгумация оккупантами, обстрелянное Климово, УЗ соединило Киев с Черниговом, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • около 20 тысяч убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину;

  • в Мариуполе оккупанты начали эксгумацию тел гражданских, погребенных во дворах жилых домов;

  • СБУ обнаружило, что поселок Климово в Брянской области – обстреляли россияне;

  • Минобороны России заявило, что планирует нанести ракетные удары "по объектам" в Киеве;

  • Украинцы подали в "Дію" более 77 тысяч заявок о поврежденном имуществе;

  • Во время войны ВРУ провела семь заседаний, – Руслан Стефанчук;

  • Укрзалізниця возобновляет сообщение с деблокированным Черниговом;

  • УЗ запускает еще один поезд в Перемышль.

Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Новости Obozrevatel TVОбозреватель TV