''ДНК'': полное видео перформанса во время празднования Дня Независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса "День рождения страны" (ДНК) на параде ко Дню Независимости. В постановке показали путь Украины со времен Киевской Руси до современности.

Олицетворением Украины стала маленькая девочка с букетом цветов в руках. Она фактически ''прошла'' сквозь вековую историю Украины, после чего побежала навстречу колонне военных.

Как прошло празднование Дня Независимости – смотрите здесь.