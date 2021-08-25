''ДНК'': полное видео перформанса во время празднования Дня Независимости Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса "День рождения страны" (ДНК) на параде ко Дню Независимости. В постановке показали путь Украины со времен Киевской Руси до современности.

Олицетворением Украины стала маленькая девочка с букетом цветов в руках. Она фактически ''прошла'' сквозь вековую историю Украины, после чего побежала навстречу колонне военных.

Как прошло празднование Дня Независимости – смотрите здесь.

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