Дипломатия Зеленского, электроэнергия от железнодорожников и соревнования пограничников, – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

"Литва, Германия, США – дипломатический июль президента Зеленского предусматривает большое количество международных встреч. В частности, сегодня Президент Украины по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель прибыл в ФРГ;

"Слуги народа" обсудят управления госпредприятиями. Депутатская фракция пригласила на свое заседание, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет сегодня открытое обсуждение проекта постановления "Об одобрении Плана развития системы распределения АО" Укрзализниці" на 2021-2025 годы";