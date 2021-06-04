Дети – жертвы агрессии, развитие космической отрасли, акция велосипедистов – темы утреннего обзора новостей
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Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Начиная с 2014-го года на территории Донецкой и Луганской областей, погибло более 240 детей;
Депутаты взялись за построение эффективной стратегии развития космической отрасли. Вчера в сессионном зале рассмотрели в первом чтении законопроект 5017 который должен изменить значение Государственного космического агентства Украины;
На Велодень-2021 велосипедисты выходят с конкретным требованием: обустроить за 2 года 100 км веломаршрутов от районов Киева до центра города.