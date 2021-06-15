Четвертая волна коронавируса, турборежим ВСУ, последние дни "Евроблях", – основные темы краткого обзора новостей
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Четвертая волна коронавируса возможна в Украине не раньше осени, – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин;
Амнистия капиталов, прозрачность добывающих отраслей, продолжение судебной реформы, антиплагиаторський закон и отчет Кабмина о выполнении госбюджета-2020. Все это только часть планов на пленарную неделю с 15 по 18 июня;
Сегодня Кабинет Министров обозначит временный порядок растаможки так называемых Евроблях и даст старт перерегистрации таких машин. У владельцев авто на иностранных номерах будет 150 дней, чтобы воспользоваться упрощенным механизмом таможенной очистки;
Сегодня в рамках Евро-2020 состоятся игры группы F. В 19:00 Венгрия начнет игру с Португалию в Будапеште. А в 22:00 начнется матч Франция – Германия.
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