Четвертая волна коронавируса, турборежим ВСУ, последние дни "Евроблях", – основные темы краткого обзора новостей

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Четвертая волна коронавируса возможна в Украине не раньше осени, – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин;

Амнистия капиталов, прозрачность добывающих отраслей, продолжение судебной реформы, антиплагиаторський закон и отчет Кабмина о выполнении госбюджета-2020. Все это только часть планов на пленарную неделю с 15 по 18 июня;

Сегодня Кабинет Министров обозначит временный порядок растаможки так называемых Евроблях и даст старт перерегистрации таких машин. У владельцев авто на иностранных номерах будет 150 дней, чтобы воспользоваться упрощенным механизмом таможенной очистки;