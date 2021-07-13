Человекоцентризм – основа стратегии развития Киева, – Вячеслав Панченко

В Киев ежедневно приезжает более 700 тысяч людей, которые пользуются учебными заведениями, медицинскими учреждениями, являются участниками дорожного движения и потребителями различных услуг. Учитывая это, город не можем развиваться без закона "О агломерации". Это основополагающие вещи, которые позволят Киеву вместе с городами спутниками развивать общую инфраструктуру и налаживать взаимодействие.

Об этом в эфире Студии Obozrevatel рассказал первый заместитель директора Департамента экономики и инвестиции Киевской городской государственной администрации Вячеслав Панченко. Он объяснил, какие возникают вызовы на пути развития столицы Украины и какой будет стратегия развития агломерации.