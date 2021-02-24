Частные детективы в Украине: как работают и нужны ли вообще?

В Раде взялись легализировать рынок частных детективов. Авторы законопроекта №3010 уверяют – государство получит налоги, а люди качественные услуги.

Детективам предлагают получать лицензии и на законных основаниях искать информацию, имущество и людей.

Пока нардепы решают кто будет контролировать рынок и какие полномочия законно предоставлять детективным агентствам, OBOZREVATEL спросил у Украинцев пользовались ли они такими услугами на черном рынке и за какую информацию готовы заплатить детективу.