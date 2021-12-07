Бюджет Министерства обороны будет самым большим за всю историю независимой Украины – Резников

Министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде заявил, что в следующем году бюджет министерства будет самым большим за всю историю независимой Украины.

Также, среди первоочередных мер, которые необходимо предпринять – построение эффективной прозрачной системы закупок для украинской армии как у НАТО.

Говорил Резников и о российской агрессии. Суммарное количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации против Украины, оценивается почти в сто тысяч человек.

Также министр рассказал, когда Россия может напасть и как будет обороняться Украина.