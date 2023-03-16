В российском Белгороде горел железнодорожный вокзал

В российский город Белгород, который находится в 40 километрах от украинской границы, завезли "бавовну". По словам местных жителей, после сильного взрыва на ТЭЦ возле железнодорожного вокзала поднялся дым, а улицу Вокзальную перекрыли. На фотографиях, которые они выложили, отчетливо виден пожар. Также на фото и видео видны пожарные машины у здания железнодорожной станции. По другой версии, причиной пожара стал обломок якобы сбитой ракеты, который упал в районе железнодорожного вокзала.