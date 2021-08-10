В США взорвали бомбу возле новейшего авианосца

В США прошли последние испытания новейшего авианосца ''Джеральд Ф. Форд''. У борта корабля взорвали бомбу, чтобы проверить его устойчивость.

Боевой корабль успешно прошел "полную ударную проверку", которая должна имитировать реальные боевые условия.

"Форд" – это крупнейший в мире военный корабль. Его длина – 332 м, вес – 100 тыс. тонн. Он станет первым кораблем нового класса многоцелевых атомных авианосцев США. На его борту может разместиться почти 4,4 тыс. человек и 75 единиц самолетов и вертолетов.

Ожидается, что корабль выйдет на первую боевую службу в 2022 году.