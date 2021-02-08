Аудиоперехват разговоров боевиков "ДНР". Активы "Ленина" (18+)

Бывший первый помощник начальника Центра спецопераций "МГБ ДНР" Вадим Долгов и главный палач "Изоляции" Денис Куликовский во время телефонных разговоров обсуждали, как вытянуть информацию из "казначея" Евдокимова – Романа Волянюка ("Хакер").

Долгов сначала даже думал передать информацию об активах "Ленина" сотрудникам ФСБ, однако жажда заработать перевесила желание "просто отомстить". Также Долгов хотел вернуть былое расположение "шефа" и занять место "казначея" вместо "Хакера".

Боевики обсуждают масштаб активов Василия Евдокимова на территории Российской Федерации и проливают свет на преступления на временно оккупированной части Донбасса.

Подробно об этом и многом другом можно прочитать тут.