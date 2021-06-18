Китай отправил в космос астронавтов – будут достраивать орбитальную станцию

Китай отправил в космос пилотируемый космический корабль с тремя астронавтами на борту. Они будут заниматься достройкой орбитальной станции страны, что находиться в 380 км от Земли.

На станцию отправился 56-летний Ли Хайшэн и 54-летний Лю Бомин, которые уже летали в космос. Для 45-летнего Тан Хунбо этот полет стал первым. Они проведут на станции три месяца и осуществят два выхода в открытый космос.

Запуск ракеты состоялся в пустыне Гоби впервые за пять лет. Что с собой взяли астронавты – читайте здесь.