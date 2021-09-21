Американские военные убили одного из лидеров "Аль-Каиды", а кабульский аэропорт начал принимать международные рейсы – дайджест международных событий

Соединенные Штаты Америки ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды";

Международный аэропорт Кабула уже полностью возобновил свою работу;

а председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Афганистан, чтобы поговорить с представителями "Талибана".