Американские военные убили одного из лидеров "Аль-Каиды", а кабульский аэропорт начал принимать международные рейсы – дайджест международных событий

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Сегодня в выпуске:

  • Пермскому стрелку грозит пожизненное заключение;

  • Соединенные Штаты Америки ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды";

  • Международный аэропорт Кабула уже полностью возобновил свою работу;

  • а председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Афганистан, чтобы поговорить с представителями "Талибана".

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