Американские военные убили одного из лидеров "Аль-Каиды", а кабульский аэропорт начал принимать международные рейсы – дайджест международных событий
Сегодня в выпуске:
Пермскому стрелку грозит пожизненное заключение;
Соединенные Штаты Америки ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды";
Международный аэропорт Кабула уже полностью возобновил свою работу;
а председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Афганистан, чтобы поговорить с представителями "Талибана".