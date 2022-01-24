Россия Путина хочет забрать у нас историю: Томенко представил фильм о Софии Киевской

354

Лидер политической партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL первую программу из цикла "Семь чудес Украины", посвященную Софии Киевской.

По словам политика, цель проекта – рассказать о самом древнем периоде украинской государственности, который начался с княжеской Украины-Руси. "Россия Путина пытается забрать у нас это наследие. Так называемая дискуссия "чья Русь" длится долго", – заметил он.

Фильм о Софии Киевской открывает цикл из 50 передач и является частью "борьбы истории, борьбы доктрин" имперской России и независимой Украины, отметил Томенко.

Видео дня

Фильм можно посмотреть в этом видео.

УкраинаКиевНовости Obozrevatel TVЭфиры Obozrevatel TVистория КиеваИсторияИстория УкраиныСофия КиевскаяНиколай Томенко

Топ видео