Россия Путина хочет забрать у нас историю: Томенко представил фильм о Софии Киевской

Лидер политической партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL первую программу из цикла "Семь чудес Украины", посвященную Софии Киевской.

По словам политика, цель проекта – рассказать о самом древнем периоде украинской государственности, который начался с княжеской Украины-Руси. "Россия Путина пытается забрать у нас это наследие. Так называемая дискуссия "чья Русь" длится долго", – заметил он.

Фильм о Софии Киевской открывает цикл из 50 передач и является частью "борьбы истории, борьбы доктрин" имперской России и независимой Украины, отметил Томенко.

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Фильм можно посмотреть в этом видео.