Двойник Гарри Поттера стал популярным в Тик Ток

Obozrevatel Видео 10:37, 16.04.2021 Обновлено: 10:51, 16.04.2021

Музыкант Феликс Лало воспользовался своим невероятным сходством с английским актером Дэниэлом Рэдклиффом, который воплотил на экране роль Гарри Поттера, и стал популярным в сети.

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