Стриженова упала в прямом эфире

Obozrevatel Видео 17:15, 1.04.2021 Обновлено: 17:23, 1.04.2021

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова не заметила ступеньки и упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". Позднее стало известно, что она сломала руку, поэтому ее госпитализировали.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский был прав. Они физиологически другие

Россия официально отказалась от прекращения огня на Донбассе – ТКГ

Арестович сказал, как Украина ответит на отказ России от прекращения огня на Донбассе

Витренко получил 288 млн грн за 2020 год: декларация и.о. министра

"Слуги народа" засветились в Раде с элитными сумками от Dolce&Gabbana. Фото