300 млн на оборонку от США, выборы в Госдуму РФ, аварийность на дорогах Украины, – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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В выпуске:

  • Конгресс США в 2022 году может выделить 300 млн долларов в поддержку обороноспособности Украины;

  • СНБО может ввести новые санкции в отношении компаний и физических лиц, содействующих российской агрессии и участвующих в гибридной войне;

  • В Украине продолжает расти аварийность. Как показывает официальная статистика МВД с начала года на автодорогах погибло 1914 человек;

  • Мир готовится ко дню уборки. Международная акция "World Cleanup Day" проходит ежегодно в третью субботу сентября одновременно в 180 странах и объединяет более 50 млн участников.

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