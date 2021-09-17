300 млн на оборонку от США, выборы в Госдуму РФ, аварийность на дорогах Украины, – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
В выпуске:
Конгресс США в 2022 году может выделить 300 млн долларов в поддержку обороноспособности Украины;
СНБО может ввести новые санкции в отношении компаний и физических лиц, содействующих российской агрессии и участвующих в гибридной войне;
В Украине продолжает расти аварийность. Как показывает официальная статистика МВД с начала года на автодорогах погибло 1914 человек;
Мир готовится ко дню уборки. Международная акция "World Cleanup Day" проходит ежегодно в третью субботу сентября одновременно в 180 странах и объединяет более 50 млн участников.
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