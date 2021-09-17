300 млн на оборонку от США, выборы в Госдуму РФ, аварийность на дорогах Украины, – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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Конгресс США в 2022 году может выделить 300 млн долларов в поддержку обороноспособности Украины;

СНБО может ввести новые санкции в отношении компаний и физических лиц, содействующих российской агрессии и участвующих в гибридной войне;

В Украине продолжает расти аварийность. Как показывает официальная статистика МВД с начала года на автодорогах погибло 1914 человек;