Олег Ляшко раскритиковал вакцину Covishield

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Бывший народный депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко раскритиковал препарат Covishield, которым вакцинируют от коронавируса украинцев. Он назвал ее индийским хламом.

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