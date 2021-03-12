Олег Ляшко раскритиковал вакцину Covishield

Бывший народный депутат от 'Радикальной партии' Олег Ляшко раскритиковал препарат Covishield, которым вакцинируют от коронавируса украинцев. Он назвал ее индийским хламом. Бывший народный депутат от 'Радикальной партии' Олег Ляшко раскритиковал препарат Covishield, которым вакцинируют от коронавируса украинцев. Он назвал ее индийским хламом. Бывший народный депутат от 'Радикальной партии' Олег Ляшко раскритиковал препарат Covishield, которым вакцинируют от коронавируса украинцев. Он назвал ее индийским хламом.