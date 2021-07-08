Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend 2021

Российский певец Валерий Меладзе выступил на сцене грандиозного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021, который с 5 по 11 июля проходит в Киеве на ВДНХ. "Щиро дякую! Спасибо огромное! Спасибо от всей души. Это просто какая-то фантастика, столько прекрасных, красивых зрителей. Желаем крепчайшего здоровья вам и вашим близким. Желаем удачи, мира, любви и всего самого-самого хорошего и доброго, друзья. Светлого будущего. Чтобы мы с вами еще не раз встретились. Спасибо", – сказал певец со сцены. Узнайте больше в публикации.