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10 украинских песен марта с Andreas и Ириной Гордиенко

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Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО готовы объявить самые популярные треки и клипы недели по версии TopHit.UA #ShowObozTop10

  • 10. KOLA – У СЕРДЦА
  • 09. АРТЕМ ПИВОВАРОВ & NK – ТАМ В ТОПОЛЕ
  • 08. WELLBOY – ДОМОЙ
  • 07. MILEY CYRUS – FLOWERS
  • 06. YAKTAK FEAT. DOVI – ЖДЕТ ДОМА
  • 05. PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS - IN THE DARK
  • 04. HOLY MOLLY – SHOT A FRIEND
  • 03. DOROFEEVA – ВОТСАП
  • 02. DAVID GUETTA & BEBE REXHA – I'M GOOD (BLUE)
  • 01. АНТИТЕЛА – КРЕПОСТЬ БАХМУТ

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