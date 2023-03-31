10 украинских песен марта с Andreas и Ириной Гордиенко
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО готовы объявить самые популярные треки и клипы недели по версии TopHit.UA #ShowObozTop10
- 10. KOLA – У СЕРДЦА
- 09. АРТЕМ ПИВОВАРОВ & NK – ТАМ В ТОПОЛЕ
- 08. WELLBOY – ДОМОЙ
- 07. MILEY CYRUS – FLOWERS
- 06. YAKTAK FEAT. DOVI – ЖДЕТ ДОМА
- 05. PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS - IN THE DARK
- 04. HOLY MOLLY – SHOT A FRIEND
- 03. DOROFEEVA – ВОТСАП
- 02. DAVID GUETTA & BEBE REXHA – I'M GOOD (BLUE)
- 01. АНТИТЕЛА – КРЕПОСТЬ БАХМУТ