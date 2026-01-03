Женщина откинула спинку кресла в самолете и нарвалась на агрессию: как решить такой конфликт

Женщина раскритиковала пассажирку самолета, которая пыталась помешать ей откинуть спинку кресла во время полета. Она хотела устроиться поудобнее во время путешествия, зная, что иначе у нее может возникнуть боль в спине, поэтому решила откинуть спинку кресла.

Однако женщина, которая сидела позади нее, отреагировала на эти попытки агресивно. Пассажирка поделилась своим опытом на Reddit. "Я попыталась откинуть свое кресло, и оно поднялось назад. Я попыталась еще раз и поняла, что женщина позади меня толкает мое кресло вперед. После еще одной попытки она накричала на меня, сказав, что я не могу откинуть свое кресло", – написала она.

Далее ей все же удалось отбросить кресло, и конфликт продолжился.

"Я сказала ей, что каждый в самолете может откинуть спинку своего кресла. Пассажирка же отметила, что я откидываюсь слишком далеко назад. Я объяснила ей, что мое сиденье находится в том же положении, что и у человека, который сидит передо мной. Она больше не пыталась со мной разговаривать", – рассказала автор поста.

После публикации этого рассказа в комментариях началось оживленное обсуждение. По словам пользователей, это довольно распространенная проблема, с которой сталкивался почти каждый пассажир самолета.

По словам опытных путешественников, для решения этого конфликта лучше все же позвать бортпроводника, а не ссориться между собой. Это сэкономит вам время и нервы.

