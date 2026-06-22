Здесь отдыхали дети со всего СССР. Анатолич шокировал, как выглядит известный санаторий после атаки России: что с ним будет дальше

Шоумен Анатолий Анатолич показал, как выглядит разрушенный россиянами санаторий "Патрия", расположенный в поселке Сергеевка Одесской области. Во времена Советского Союза и независимой Украины сюда приезжали тысячи детей, чтобы отдохнуть и оздоровиться, однако в сентябре 2024 года деятельность комплекса была приостановлена, поскольку туда попали две вражеские ракеты "Искандер".

Видео дня

К сожалению, после террористического удара санаторий не подлежит восстановлению. Об этом исполняющий обязанности главы Сергиевской общины Артем Шевченко сообщил Анатолию Анатоличу в рамках проекта "Міста".

Раньше в санатории "Патрия" кипела жизнь. Каждый сезон туда приезжало 2 500 детей, для которых устраивали дискотеки и экскурсии. Как подчеркнул совладелец санатория Олег Шевченко, для родителей было настоящим счастьем отправить своих сыновей и дочерей в Сергеевку во время летних каникул.

Главные истории дня

Однако после 2024 года ситуация изменилась. После попадания вражеских ракет здание санатория частично разрушено, а от прилегающих площадок остались лишь обломки. Восстановить работу "Патрии" не удастся, однако это место не останется пустым навсегда.

"Здесь остается только строить новое. Земля есть, построим лучше, чем было", – сказал Олег Шевченко.

Война в целом сильно изменила жизнь в Сергиевке. По словам Артема Шевченко, до 24 февраля 2022 года в общине проживало 9 650 человек, а сейчас — не более 4 тысяч. Раньше основным источником дохода для местных жителей был именно туризм, а именно оздоровительные процедуры, однако теперь населенный пункт живет за счет фермеров и помощи государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Могилевская показала руины после вражеского удара рядом с ее домом. По словам артистки, соседнюю улицу ракета практически уничтожила — там выгорела значительная часть застройки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!