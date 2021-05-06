Женщина рассказала, во сколько ей реально обошелся ремонт дома в Италии за 1 евро

В небольших городках Италии начали продавать недвижимость за мизерную цену примерно с 2018 года. И американская предпринимательница Рубиа решила рискнуть, купив сразу три домика за 3 евро (по 1 за каждый). Однако спустя два года ремонта выяснилось, что ремонт одного дома обошелся в значительную сумму – 60 тысяч евро (1996823 грн).

Издание The Sun пишет, что у этой женщины была давняя мечта – состариться в Италии. Именно по этой причине она не побоялась рискнуть и заключила сделку в 2019 году (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако дома за 1 евро, как правило, почти в заброшенном состоянии, очень ветхие. К тому же, власти Италии установили закон, который гласит, что начать ремонт необходимо в течении трех лет с момента покупки недвижимости. При этом необходимо внести залог в размере 5 тысяч евро. В случае нарушения условий он просто сгорает.

Около 20 тысяч евро Рубиа потратила на оплату труда рабочих, еще 12 тысяч – покупка стройматериалов. Общая сумма расходов на ремонт одного дома за два года достигла 60 тысяч долларов.

"На самом деле я понимала, на что иду. Я знала, что если покупаю дом за один евро, то мне придется его ремонтировать. Власти Италии пытаются возродить город, поэтому продают жилье за копейки. Мне предстояло много работы", - поделилась женщина пережитым опытом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что власти итальянской коммуны Кастильоне-ди-Сицилия будут продавать заброшенные дома по символической цене в один евро. Город расположен на склонах горы Этна, недалеко от пляжей живописного восточного побережья Сицилии.