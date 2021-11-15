Впервые за 1,5 года Индия откроет границы для вакцинированных туристов

Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса и получили отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом пишет издание Associated Press. Новые правила начали действовать с понедельника, 15 ноября. На такой шаг власти решились из-за снижения количества инфицированных в стране, а также из-за роста количества вакцинированных.

Так, в Министерстве здравоохранения заявили, что, согласно новым правилам, для въезда в Индию туристы должны быть полностью вакцинированы, следовать всем протоколам COVID-19 и иметь отрицательный результат теста на коронавирус в течение 72 часов после полета.

Видео дня

Некоторым также необходимо будет пройти тест на COVID-19 по прибытии в аэропорт. Это правило не будут применять к гражданам из стран, с которыми Индия заключила договор о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Речь идет про США, Великобританию и многие европейские государства.

"Пандемия опустошила отрасль, но все вернется в норму, как только начнут прибывать иностранные туристы", – сказал Джоти Маял, президент Ассоциации туристических агентств Индии.

Это впервые с марта 2020 года, когда Индия разрешила иностранным туристам коммерческими рейсами въезжать в страну. До этого времени в стране действовал строгий локдаун.

Отметим, почти 79% взрослого населения Индии получили хотя бы одну дозу вакцины, а 38% полностью вакцинированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Совет обновил список стран, для граждан которых были сняты ограничения на путешествия по Евросоюзу. Из него убрали Украину и Сингапур.