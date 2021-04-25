Вместо Турции – Крым и Камчатка: как россиян подставили с отдыхом за границей и взвинтили цены

После того, как россиянам их собственное правительство запретило летать в Турцию и Танзанию, у них остался очень небольшой выбор для отдыха. Либо Египет с неудобным перелетом, либо дорогие Кипр или Мальдивы. Поэтому гражданам РФ настойчиво советуют отдыхать на российских курортах или в оккупированном Крыму. В результате там гостиницы и санатории оперативно подняли цены в среднем на 20%.

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Не успели в России прийти в себя от того, что им перекрыли отдых в некоторых популярных курортных странах, как в санаториях и отелях Краснодарского края и в Крыму цены резко выросли. Российские представители туристического бизнеса по-разному оценивают рост стоимости отдыха – одни говорят о +20%, другие о +50%. А некоторые отели, по их данным, увеличили стоимость в два раза.

Также в российской ассоциации туроператоров говорят о том, что на запрещенные даты – с 15 апреля по 1 июня – туры в Турцию забронировали полмиллиона туристов, а сумма составляет 30 млрд рублей.

Так что теперь жителям РФ остается очень небольшой выбор для отдыха в мае. Кроме Сочи и Крыма они могут полететь в ОАЭ, на Мальдивы, на Кубу, в Шри-Ланку, на Сейшелы, Кипр и еще в Абхазию.

Россияне крайне возмущены. "Я хотела отдохнуть в Турции, специально заранее купила тур на троих с мужем и ребенком в отель в мае, он обошелся нам в 55 тысяч рублей. Теперь агентство деньги не отдает. Предлагает лететь в Сочи. Да не хочу я в Сочи, что я там не видела! Тем более отель турецкого уровня там намного дороже. Говорят, давайте отправим вас на Кубу, там хорошо. Вы цены видели? Предлагают Мальдивы, ОАЭ. Все в разы дороже! Мальдивы на троих на неделю – 250 тысяч рублей (104 тысячи гривен)" – рассказывает москвичка Маргарита Терехова.

Семье Поповых из Санкт-Петербурга предложили взамен закрытой Турции отдохнуть на Кипре недельку. "На троих это нам должно было обойтись в 500 тысяч рублей (208 тысяч гривен). Я говорю, вы что издеваетесь? Тогда предложили ехать в Крым. Там же море еще холодное, чего же мы туда поедем? Санаторий с крытым бассейном обойдется в 150 тысяч рублей (62,5 тысячи гривен). И это без перелета или поезда", – жалуется Людмила Попова.

Кстати, цены на поездку на полуостров на поезде "Таврия" через Крымский мост сейчас тоже выросли. Одно место в купе на майские праздники обойдется от 5 до 7,5 тысяч рублей. Россияне уже даже писали письма главарю оккупированного Крыма Аксенову с требованием повлиять на стоимость билетов на поезд.

В самом Крыму увеличение цен считают оправданным.

"В прошлом году, когда все было закрыто из-за коронавируса, к нам приезжало много гостей, сезон был хорошим. После того как открыли Турцию, конечно, стало хуже. Мы уже и не надеялись, что сможем хорошо заработать на майские. Люди в основном выбирали либо очень дорогие отели в Партените, например, либо дешевые. А сейчас постоянно звонят и интересуются стоимостью, бронируют. Некуда же им ехать. Конечно, если и летом Турция будет закрыта, то цены еще поднимутся", – сказали нам в одном из отелей Алушты.

Единственное, что может помешать крымскому сезону, так это отсутствие воды. Даже в Ялте ее теперь подают по часам. Осадки так и не наполнили опустевшие за несколько лет водохранилища. А также туристов отпугивает обилие военных и техники.

"Да, это сейчас людей отпугивает. Звонят постоянные клиенты, которые каждый год у нас отдыхают, и спрашивают, спокойно ли у нас? Они боятся, что начнется война, и они окажутся в ловушке. Конечно, не все такие пугливые, но вопрос тут есть", – говорит владелица апартаментов в Ялте Ирина Ивановна.

Туроператоры РФ ищут все новые альтернативы Турции для своих клиентов. Уже предлагают людям съездить также на Камчатку, Сахалин и на Байкал. И даже в Тюмень.

Бывший министр туризма Крыма, а сейчас глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев отмечает, что далеко не все россияне могут позволить себе отдых за границей, даже в Турции.

"Таких людей, кто может поехать на отдых за рубеж примерно 20%. Часть жителей РФ даже не имеют заграничный паспорт. Поэтому те, кто хотел поехать в Турцию, альтернативу в Крыму себе не найдут. Надо понимать разницу между турецкими "все включено" и крымскими оздоровительными процедурами, экскурсиями и легким бризом. Поэтому, кому удастся вернуть деньги за Турцию, скорее купят себе холодильник", – считает Лиев.

Также он отмечает, что в этом году поток туристов в Крым увеличится, но только по сравнению с прошлым годом. "В 2020 году Крым на майские был закрыт, поэтому оккупанты будут сравнивать цифры и трубить о том, что число туристов выросло в сотни раз. Я предполагаю, что в мае полуостров посетят до 500 тысяч человек. А в довоенные времена сюда на майские в среднем приезжало 800 тысяч. Так что смотря с чем сравнивать", – говорит он.

По мнению экс-министра, питьевой воды тут достаточно. Другое дело, что оккупанты никак не хотят вкладывать деньги в реконструкцию инфраструктуры. Например, в Симферополе 60% воды уходит в землю из-за изношенности коммуникаций.