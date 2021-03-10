В Украине появилась новая схема развода туристов: как не попасться

Туристы раскрыли новую схему мошенничества, попавшись на которую можно лишиться денег и остаться без отдыха.

Так, в Яремче в Ивано-Франковской области якобы сдается домик, но его страница в Instagram и фотографии оказались ненастоящими. Мошенники просят посетителей скинуть предоплату на банковскую карту в размере стоимости проживания за одни сутки – 3-4 тысячи гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Виноградов (видео можно посмотреть ниже).

Когда же путешественники сказали, что находятся неподалеку от домика и хотели его посмотреть, то аферисты сразу же заблокировали их и перестали отвечать на сообщения.

Но туристы решили не останавливаться на этом, а поехать лично по адресу, который был указан на странице фейкового дома. Выяснилось, что никакого коттеджа там и близко нет.

Позднее пользователям удалось найти реальных владельцев недвижимости, которая якобы сдавалась в Яремче. Настоящий такой домик расположен не в Ивано-Франковской области, а в Донецкой.

"Тут намного больше фото. Реальные отзывы и комментарии. Мы написали настоящим хозяевам об этой ситуации. Оказалось, они в курсе. Их давно уже заблокировали мошенники, поэтому пожаловаться на страницу они не могут".

Как сообщал OBOZREVATEL, как аферисты разводят украинцев в сети. В Украине интернет-мошенники придумывают новые способы обмана, однако большинство схем построены на одном и том же принципе – доверительном общении с жертвами.