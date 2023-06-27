В небе над Украиной заметили пассажирский самолет, направлявшийся в турецкую Анталию

Польский пассажирский самолет залетел в закрытое из-за полномасштабной войны воздушное пространство Украины. Он пролетел над Закарпатской областью, облетая грозовой фронт.

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Инцидент произошел 23 июня, пишет avianews.com. Речь идет о Boeing 737-800 польской чартерной авиакомпании Enter Air рейса E4 4665. Воздушное судно направлялось в курортный город Анталия (Турция) из Познани (Польша).

Маршрут лайнера зафиксировал Flightradar24. По его данным, Boeing 737-800 находился над территорией Украины буквально несколько минут и не более чем в 25 км от государственной границы.

"Словацкие диспетчеры могли направить авиалайнер в закрытое пространство Украины, чтобы избежать влета самолета в грозовой фронт. Такая ситуация могла угрожать серьезными последствиями", – сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданские самолеты ежедневно пролетают вплотную к границе Украины в районе Ужгорода. Если бы Boeing 737-800 попал в эпицентр грозы, это бы угрожало большей опасностью, чем кратковременный полет в закрытом воздушном пространстве.

В Enter Air подтвердили инцидент и заявили, что все произошло согласно процедурам безопасности.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине небо для гражданских самолетов могут открыть после окончания войны. Ожидается, что частично возобновить полеты можно будет в срок от нескольких недель до нескольких месяцев, считает авиационный эксперт Богдан Долинце. Также возможно и возвращение международных авиакомпаний, что позволит создать ценовую конкуренцию.

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