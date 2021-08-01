В Европе туристы из Украины могут попасть под карантин, – эксперт

В последнее время для украинских туристов открылся ряд стран Европы, в частности, стали доступны европейские морские курорты. Но существует опасность, что в ЕС будут срочно введены усиленные карантинные требования.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Карантинные ограничения могут вернуться. За 1-3 дня могут вступить в силу более жесткие правила. Возможно, придется попасть на карантин, возможно, повторно сдавать ПЦР-тесты, чтобы либо вернуться в Украину, либо чтобы дальше находиться на отдыхе", – предупредил он.

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Однако эксперт отметил, что на сегодняшний день граждане Украины имеют возможность отдохнуть на курортах стран Европы, хотя такой отдых будет стоить дороже, чем в Египте или Турции.

"Европа постепенно начинает открывать свои границы, может появиться возможность путешествовать на европейские курорты. Это сделать не так сложно. Есть регулярные авиарейсы, есть программы от туроператоров", – сказал Новиковский.

"Например, можно выбрать такие страны Средиземного моря, как Испания, Португалия, Греция, в частности, островная, Кипр. Это может быть Албания, Черногория", – добавил он.

Эксперт сообщил, что европейские курорты, как правило, работают по двум системам питания: только завтраки или завтраки и ужины. "Поэтому нужно будет сэкономить на питании, а где-то доплатить за более дорогой сервис", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля Португалия открыла свои границы для граждан Украины. Речь идет о временном решения сроком до 8 августа включительно.