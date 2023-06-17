Прованс – регіон Франції відомий на весь світ своїми лавандовими полями. А що як ми розкажемо вам де в Україні можна знайти таке диво? Всього півтори години від Києву, в селі Сасинівка, що на Полтавщині, з якого родом родина Сергія, до речі, раз на рік розквітає духмяне лавандове поле. Побачити його наживо, зробити казкові фотографії та запастися лавандою на рік саме задоволення! Але місця треба бронювати заздалегідь. Любі Scents and Sensations розповіли нам що доброго можна зробити з лаванди.

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Давайте рахувати:

Лавандова вода (гідролат лаванди) по суті – це дистильована вода з розчиненими у ній лавандовими екстрактами, яку отримують в процесі виробництва ефірної олії. На вигляд гідролат являє собою прозору (іноді можливо злегка мутнувату) водичку з відчутним ніжним ароматом лаванди та вираженими корисними властивостями. Найчастіше лавандова вода застосовується для догляду за обличчям і тілом.

Лавандовий чай вважається ефективним при безсонні, меланхолії. Чашечка лавандового чаю наприкінці дня знімає втому, має заспокійливий ефект та підвищує якість сну.

Ароматичне саше з квітами лаванди має тонкий заспокійливий аромат, що дарує приємне відчуття релаксації. Розкладіть саше по полицям у шафі чи у шухляди комоду, повішайте в авто, покладіть у дамську сумочку і приємний та заспокійливий аромат буде огортати вас продовж багатьох місяців.

Лавандовий сироп - універсальний концентрат, що надасть стравам і напоям лавандового аромату та смаку .- Для приготування лимонаду достатньо розвести 100 мл нашого сиропу та 2-2,5 л сильно газованої мінеральної води. За бажанням можна додати декілька слайсів лимону, лайму або апельсину, м’яту та лід.- Якщо додати кілька крапель лавандового сиропу в сухе ігристе вино чи шампанське - вийде вишуканий лавандовий Кір Рояль. - Смакує сироп також гарячим, як ароматний та корисний чай.

- Невелика кількість сиропу в улюбленій ранковій каві не лише підсолодить її, а й зробить ексклюзивною.

Лавандова цукрова пудра стане чудовим доповненням до десертів та солодких начинок. Посипте готові солодкі страви пудрою та відчуйте легкі лавандові нотки в улюблених стравах. Лавандову пудру можна додавати у тісто та глазур, використовувати під час приготування ягідних чи фруктових кремів, безе, желе, молочних коктейлів та різних напоїв.

Для створення святкового настрою, затишної і приємної атмосфери в домі пропонуємо прикрасити його лавандовими букетами. Ніжна весняна кольорова гама підійде до будь-якого інтер’єру та стане чудовим подарунком близьким.

А ще із додаванням лаванди роблять печиво, ефірні масла, мило, свічки, сіль для ванни і багато іншого! Ми обовязково сюди повернемось!