Украинская, полтавская и паназийская кухня в одном городе. Самые вкусные заведения Тернополя

Выходные в Тернополе будут вкусными и ароматными, если включить в свою экскурсию рестораны и кафе с разнообразной кухней. Позавтракать бендериками, пообедать сатаной с морепродуктами, а на ужин насладиться полтавскими клецками, можно, не покидая атмосферного и красивого города. Где вкусно поесть в Тернополе, рассказываем дальше.

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Украинский Тернополь

Насладиться блюдами украинской кухни в Тернополе, легко, посетив ресторан "Старая Мельница". Его меню богато старинными рецептами украинской кухни и наливками, которые вы больше нигде не попробуете. Грибы с тушеными клецками, соленые сырники, винегрет с белыми грибами и знаменитые бендерики – только верхушка "вкусного айсберга". Для любителей бутербродов разработано специальное "Галицкое меню", где представлены как мясные, так и рыбные вариации вкусов. Замечательным дополнением вашей вкусной остановки в Тернополе станут самые известные десерты: шоколадный площадок, медовик или сырник — всего за 19 грн порция.

"Старая Мельница" в Тернополе не просто ресторан, а, своего рода, музей. Наслаждение получат как желудок, так и глаза. Вы можете приобрести на память и, как подарок, крафтовые боксы с набором натуральной продукции в виде травяных чаев, кофе, соли с белыми грибами, сыров, вкусностей и алкогольных напитков. Особым подарком в ресторане есть самогонные сертификаты от 250 до 1 000 грн, которые можно приобрести для себя или друзей.

Заведение расположено по адресу: ул. Бродовск, 1-А.

Паназийский Тернополь

Азиатская кухня имеет свои особенные соотношения вкусов, значительно расширяющих гастрономический диапазон и заставляющих работать все рецепторы во рту. Ресторан паназиатской кухни в Тернополе "Warung" познакомит с азиатскими блюдами и интересной подачей блюд. Помимо живописной картины на тарелке и приятного аромата, вас ждет пейзажная картина из просторных окон. Этот ресторан является идеальным соотношением, в котором учтены детали и создана атмосфера для новых открытий и впечатлений.

Попробуйте яркий Удон с говядиной, вегетарианский Пад Тай, тайский зеленый карри, а на десерт: кокосовую панакоту с шоколадной карамелью и "бабл ти", а также карамелизированный банан с мороженым.

Заведение расположено по адресу: ул. Старый рынок, 3.

Полтавский Тернополь

Если вы ищете хороший выбор полтавских блюд в Тернополе, отправляйтесь прямо в ресторан "Большая Миска". Грибная похлебка, полтавский борщ, разновидности полтавских галушек, заставляют посидеть над меню в муках выбора. Меню ресторана насчитывает блюда, собранные почти из всех регионов Украины, что позволит расширить представления об украинских вкусах и забрать несколько рецептов в свою кулинарную книгу.

Приятные цены ресторана придадут аппетиту и возможности наесться вволю. Барное меню наполнено натуральными безалкогольными напитками, как компот, морс и разновидностями домашнего сока. Попробуйте крафтовый чай, лимонад или яркие алкогольные коктейли в ассортименте.

Заведение расположено по адресу: с. Великий Ходачков, Тернопольская область.

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