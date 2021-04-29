Турция отменила ПЦР-тесты для украинцев

Граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, решение начинает действовать с 15 мая.

Как сообщается на странице аэропорта "Борисполь" в Facebook, остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью Hes-кода власть контролирует, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло информирует туриста.

За 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны:

распечатать заполненную анкету или загрузить на устройство (смартфон, планшет и т.д.);

предъявить распечатанную или загруженную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Кроме Турции украинским туристам для путешествий доступны еще 16 стран. Например, Северная Македония, Доминиканская республика, Мексика, Занзибар, Албания и Черногория – государства также готовы принять путешественников без сдачи теста на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL: