Турция отменила ПЦР-тесты для украинцев
Граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, решение начинает действовать с 15 мая.
Как сообщается на странице аэропорта "Борисполь" в Facebook, остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.
После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью Hes-кода власть контролирует, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло информирует туриста.
За 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны:
распечатать заполненную анкету или загрузить на устройство (смартфон, планшет и т.д.);
предъявить распечатанную или загруженную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.
Кроме Турции украинским туристам для путешествий доступны еще 16 стран. Например, Северная Македония, Доминиканская республика, Мексика, Занзибар, Албания и Черногория – государства также готовы принять путешественников без сдачи теста на коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Турции из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса объявили о полном локдауне, который продлится до 17 мая. В стране закрыты рестораны, шопинг-моллы, а ездить в транспорте можно только при наличии спецпропуска.
Однако украинские туроператоры убеждают, что ограничения по минимуму затронут туристов, их вводят только для местных жителей. Отели и вся гостиничная инфраструктура будут работать в обычном режиме, поэтому отменять отдых не стоит.