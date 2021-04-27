Турция срочно вводит локдаун: как ограничения повлияют на украинских туристов

В Турции из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса решили уже с четверга, 29 апреля, объявить о полном локдауне, который продлится до 17 мая. Будут закрыты рестораны, шопинг-моллы, а ездить в транспорте можно будет только при наличии спецпропуска.

Эта новость взволновала туристов, в том числе и украинских, для которых Турция является одной из самых популярных курортных стран, и пока не будет закрывать своих границ. Но есть ли на самом деле повод для тревоги у тех, кто уже запланировал отдых в этой стране, узнавал OBOZREVATEL.

По словам президента Реджепа Эрдогана, Турция будет "закрыта" с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая. Он озвучил планы на этот период: суточная заболеваемость в стране должна снизиться и составлять не более 5 тысяч человек. В противном случае придется еще жестче усилить ограничения во всех сферах, от туризма до торговли и образования.

Список ограничений, которые введут в Турции:

в период с 29 апреля до 17 мая вводится комендантский час с 19:00 до 05:00;

междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения. Для туристов, при наличии загранпаспорта и туристического ваучера, ограничений на передвижения нет;

городской транспорт будет работать с 50-процентной загрузкой;

во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены. Не будут работать детские садики;

магазины и рынки будут закрыты по воскресеньям, а в остальные дни будут работать с 10 до 17 часов;

работа ресторанов разрешена с 10 до 17-ти и только навынос;

Украинские туроператоры, с которыми пообщался OBOZREVATEL, убеждают: ограничения по минимуму затронут туристов, их в Турции вводят для местных жителей.

Отели и вся гостиничная инфраструктура будут работать в обычном режиме, поэтому отменять отдых не стоит. Собственно, это на своей странице в Facebook подтверждает и украинский посол в Турции Андрей Сибига.

"Введенный карантин не коснется украинских туристов, которые смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты Турции. В ближайшее время планируется завершение вакцинации персонала туристической сферы, что сделает безопасный отдых более контролируемым", – уточнил дипломат.

"Для туристов не будут работать только шопинг-моллы и рестораны, еду, как и раньше, можно будет заказать навынос. Все остальное – открыто. Это дельфинарии, развлекательные парки в отелях, все экскурсии на Эгейском и Анталийском побережьях. Так же локдаун не затронет туристов, которые собрались на яхтинг. Им нужно будет только учитывать время работы супермаркетов по определенным часам, особенно на выходных. В Стамбуле и Каппадокии их график работы тоже будет ограничен до нескольких часов в день", – уточнила OBOZREVATEL Виктория Лонская, руководитель офиса турагентства "Поехали с нами".

По ее словам, локдаун усилили для местных жителей. Они не придерживались предыдущих ограничений и на выходных ездили на отдых в местные отели. Теперь эта опция для них запрещена.

"Эту информацию подтверждают друзья, которые отдыхают в Анталии. Мол, с 29 апреля туркам запретили заселяться в отели, они будут работать только для туристов. Украинцев карантин не пугает, все уже привыкли, ни один рейс не отменен, ничего серьезного не случится. Особенно для тех, кто будет отдыхать в Анталии", – уточнила Виктория.

То же самое касается Стамбула и Каппадокии, поскольку эти города за последний год уже переживали подобные усиления. Рестораны работали только навынос, были закрыты магазины, рынки и шопинг-моллы.

"В этом сезоне Турция популярна как никогда. Плюсом для многих стало отсутствие там российских туристов (из-за запрета россиянам посещать страну до июня. – Ред.), а вот усиленные карантины не пугают туристов. Напротив, в этом есть свои плюсы. Меньший поток людей, все можно заказать онлайн, а в отелях все работает, как и раньше. Украинцев не пугает прохладное море, есть запросы на Бодрум, Мармарис, комбинированные и лечебные туры", – подытожила она.

Для посещения Турции необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЛР-теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов до вылета.

Кроме Турции украинским туристам для путешествий доступны еще 16 стран. Например, Северная Македония, Доминиканская республика, Мексика, Занзибар, Албания и Черногория – государства, которые готовы принять путешественников без сдачи теста на коронавирус.

По данным сайта Worldometers, который отслеживает развитие эпидемии коронавируса в мире, в последние недели в Турции ежесуточно фиксируют не менее 40 тысяч заражений. Количество смертей при этом составляет около 400.