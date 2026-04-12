Туристов попросили прекратить бросать монетки в пруды возле священной горы Фудзи

Огромное количество монет, которые, очевидно, туристы бросают в родниковые пруды Ошино Хаккай – часть горы Фудзи (Япония), входящей в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в Ошино, префектура Яманаси – вызвала беспокойство относительно качества воды.

Видео дня

С момента внесения этого места в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, все больше туристов бросают монеты в пруды, ошибочно полагая, что это приносит удачу, пишет The Straits Times.

Учитывая, что на сегодняшний день было найдено около 50 000 монет, эта практика значительно портит красоту прудов, которые славятся своей исключительной прозрачностью.

Жители деревни Ошино отметили, что монеты начали замечать в прудах после того, как гора Фудзи была признана объектом Всемирного культурного наследия в 2013 году, и объяснили это в значительной степени приездом туристов, поскольку среди найденных монет есть иностранные валюты из западных и азиатских стран.

Бросание монет было подтверждено в нескольких из восьми прудов, а повреждения наиболее заметны в пруду Вакуике, где поток воды самый сильный.

Пруд Вакуике известен своей чрезвычайной прозрачностью, которая позволяет посетителям видеть дно на глубине 4 м. Однако сейчас дно пруда блестит серебром и медью от бесчисленных монет.

Сообщается, что многие монеты начали корродировать, что вызывает опасения, что они могут ухудшить качество воды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.