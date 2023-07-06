Топ райских курортных городков по всему миру: невероятный отдых всего за $500

Несмотря на то что цены на перелеты и проживание во всем мире растут, есть варианты бюджетного и качественного отдыха.

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Всего за $500 можно получить полный спектр услуг в самых разных точках мира, пишет Insider.

Райский уголок в Мексиканском заливе

В Вальядолиде, расположенном на мексиканском полуострове Юкатан примерно за 300 долларов США, вы можете забронировать три ночи в приличном отеле с завтраком и доступом к бассейну, джакузи и террасы для загара. Отель расположен в самом центре исторического города.

Питание не должно быть дорогим, ведь в Вальядолиде много ресторанов, где еда стоит всего 10 долларов на человека. Среди развлечений – потрясающая подводная воронка с кристально чистой водой, образовавшейся много веков назад, в которую можно поплавать.

После этого можно посетить места археологических раскопок, когда-то являвшегося городом майя, а также посетить дегустацию текилы.

Невероятная Венеция в сердце Китая

Китайский мегаполис Сучжоу называют местной Венецией многочисленными старинными водными путями, мостами и каналами, а классические сады города являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В общей сложности примерно за 150 долларов вы можете остаться на три ночи в местном отеле-пансионате, где также подают завтрак за 4 доллара.

Снизить расходы можно с помощью бесплатной прогулки по водному пути у исторической дороги 12 века с традиционной архитектурой, оригинальными магазинами и чайными. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен музей Сучжоу, где можно бесплатно увидеть китайскую живопись, каллиграфию и древние артефакты. Также доступны недорогие экскурсии по старинным паркам и дворцам.

Что касается ресторанов, вы можете попробовать еду Сучжоу во время гастрономической экскурсии по местному гиду. Три с половиной часа опыта стоит 55 долларов на человека, и участники попробуют все разнообразие китайской кухни.

Чистые бесплатные пляжи рядом с Барселоной

Прибрежный испанский городок Сиджас известен своими свежими морепродуктами, удивительными пляжами и историей искусства. Знаменитая Барселона, находящаяся примерно в 40 минутах езды.

Приблизительно за $369 вы можете получить две ночи в красивом бутик-отеле в курортном стиле с открытым бассейном и бесплатным завтраком.

Многие гостиницы расположены примерно в 10 минутах ходьбы от нескольких из 17 городских пляжей, доступ к которым бесплатный, в том числе несколько нудистских пляжей и ряд пляжей, дружественных к ЛГБТ.

Обязательным для посещения почитателям искусства является Museus de Sitges, группа из пяти музеев искусства и скульптуры, расположенных в соединенных зданиях у пляжа.

Рай для гурманов: гастрономическая столица Италии.

Итальянская Парма, которую в ЮНЕСКО окрестили "креативным городом гастрономии", часто называют приютом для гурманов. Здесь производят знаменитые сыры, прошутто и бальзамический уксус.

Аккуратные бутиковые гостиницы в историческом сердце города обойдутся примерно в 110 долларов США за ночь. Изюминкой обычно знаменитые гастрономические туры, который на целый день стоит около 150 долларов и включает местного гида и транспортировку микроавтобусом. Остановки включают молочную ферму, чтобы увидеть, как производится Пармиджано Реджано, фабрику пармской ветчины в соседнем Лангирано, чтобы попробовать выдержанное прошутто, и фабрику по производству бальзамического уксуса в городе Модена.

Не пропустите посещение Teatro Regio di Parma, оперного театра, построенного в 1820-х годах, чтобы попасть на оперу, балет или музыкальное представление. Там также есть книжный магазин, и примерно за 7 долларов вы можете взять экскурсию в театр.

Горячие источники среди японской зимы

Город Киносаки на западе Японии всемирно известен своими горячими источниками. Этот удивительный городок расположен примерно в двух с половиной часах езды на поезде от Киото.

Каждый источник уникален по своему дизайну, но все они имеют открытые или внутренние ванны или оба, а некоторые имеют сауны и садовые зоны. Вы можете приобрести индивидуальные однодневные абонементы к источникам примерно за 5–6 долларов США за штуку.

Знаменитый местный храм Онсендзи считается храмом-хранителем онсенов, и посещение было традиционным способом подготовиться к горячим источникам и попросить благословения, чтобы получить предполагаемые целебные свойства воды.

В стоимость проживания в традиционной японской корчме входит однодневный абонемент во все местные горячие источники, где вы, вероятно, проведете большую часть своего времени.

Приблизительно за 180 долларов за ночь вам предложат завтрак и ужин, многоразовый обед со сложными небольшими блюдами, который является фирменным местным блюдом.

Экологический отель и ферма для слонов в Таиланде

На севере Таиланда расположен город Чиангмай с пышной зеленью и старинными храмами. Приблизительно за 200 долларов вы можете провести две ночи бутик-отели вблизи местных деревень и живописных рисовых террас.

Многие гостиницы придерживаются экологических практик, таких как использование энергоэффективного освещения и водосберегающих приборов, а также имеют пейзажный бассейн на крыше с живописными видами.

Знаменитый тайский массаж стоит примерно от 10 до 40 долларов в зависимости от продолжительности и типа массажа.

Опытные туристы советуют – избегайте компаний, предлагающих катание или купание на слонах, а вместо этого посетите заповедник для спасения слонов.

Приблизительно за 300 долларов вы можете забронировать двухдневное пребывание в заповеднике на одну ночь, включающее проживание, питание и транспорт. Во время визита вы совершите походы по лесу с гидом, чтобы найти и понаблюдать за слонами в их естественной среде обитания.

Ледники и черные пляжи Исландии

Небольшой исландский рыбацкий городок Гебн с населением около 1800 человек является отличным вариантом для отдыха. Он расположен на юго-восточном побережье и имеет пляжи и естественные тропы.

Группа местных маленьких коттеджей предлагает проживание на две ночи за 200 долларов. Гости пользуются общими ванными комнатами, а коттеджи расположены в нескольких минутах ходьбы от общественного бассейна с подогревом.

Среди развлечений – поездка в ледниковую лагуну Йокулсарлон для экскурсии на лодке. Тур включает катание на лодке между массивными ледниками и возможность увидеть тюленей. Также есть бесплатная парковка, где стоит остановиться, чтобы лично увидеть уникальный черный песок, усеянный кусками льда.

Местные рестораны с блюдами исландской кухни, такими как копченый арктический голец, баранина и омар, предлагают питание от 16 до 41 доллара.

Живописный австралийский уголок на берегу Индийского океана

Австралийский город Перт окружен австралийской глубинкой и Индийским океаном, может многое предложить.

Отели предлагают ночлег примерно за 130 долларов за ночь. В номерах есть мини-кухни с мини-холодильниками. Гости могут открыть бассейн с подогревом и тренажерным залом.

Приблизительно за 40 долларов на человека вы можете совершить живописный круиз вокруг реки Свон. Поездка включает гида, который делится информацией о достопримечательностях, которые вы увидите вдоль маршрута.

Чтобы исследовать Перт, не спеша, вы можете заказать экскурсионный автобусный тур с пересадкой и высадкой примерно за 30 долларов. Автобус посещает 12 достопримечательностей.

Вы также можете совершить экскурсию по Монетному двору Перта, производителю драгоценных металлов и монет, работающему с 1899 года. 60-минутная экскурсия стоит около 15 долларов США.

Яркий отдых в сердце турецкого Средиземноморья

Курортный турецкий Бодрум имеет пляжи с белым песком и средиземноморскую атмосферу. Погода в основном мягкая круглый год.

Приблизительно за 49 долларов за ночь вы можете остановиться в отеле, который включает завтрак и бесплатную парковку. В отеле есть бассейн, а пляж находится в нескольких минутах ходьбы.

С точки зрения обязательных для посещения Бодрума вы можете посетить Мавзолей в Галикарнасе, древнюю гробницу и место археологических раскопок, вход в который стоит меньше доллара. Также замок Бодрум, крепость XV века с музеем древних артефактов, найденных во время раскопок в океане.

Что касается экскурсии на природу, то вы можете совершить экскурсию на целый день в Памуккале, природное чудо и места минеральных источников, которые на протяжении веков создавали привлекательные белые травертины.

А если вы хотите попробовать свои силы в эгейской турецкой кухне, вы можете взять курс кулинарии примерно за 120 долларов на человека, включающего поездку на местный фермерский рынок. Блюдо, которое вы поможете, включает традиционные блюда из четырех холодных закусок, первого блюда, основного блюда и десерта.

Сафари с пятеркой африканских животных в Кении.

Столица Кении Найроби является местом, куда многие едут, чтобы увидеть пятерку крупных африканских животных: африканских саванных слонов и буйволов, леопардов, львов и носорогов.

Сафари может быть дорогой экскурсией с роскошными вариантами, которые могут стоить тысячи долларов за ночь, но при тщательном планировании есть способы сделать это с ограниченным бюджетом.

Вы можете остановиться в скромном, но удобном отеле примерно за 75 долларов США за ночь или 100 долларов США, чтобы включить континентальный завтрак.

Вы также можете посетить Giraffe Manor's Giraffe Center, чтобы познакомиться с животными вблизи. Приблизительно за 11 долларов вы можете покормить спасенных жирафов и узнать о местных мероприятиях по сохранению природы.

Существует также время посещения общественности в Sheldrick Wildlife Trust, заповеднике дикой природы со слонами, носорогами и жирафами. Завершите путешествие демонстрацией традиционной кенийской кухни. Приблизительно за 80 долларов вы можете получить частное занятие с местным шеф-поваром и научиться готовить местные блюда.

Добавим, что бюджет рассчитан на одного или двух человек и не включает авиабилеты (расчет по состоянию на май 2023 года).