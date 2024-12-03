Список резиденций Святого Николая в Киеве, Львове и других городах Украины

Вера в чудеса – это неотъемлемая часть детства, которую так хочется сохранить во взрослой жизни. Резиденции святого Николая открыты уже во многих крупных городах Украины, чтобы принести рождественское настроение, усилить веру и создать моменты, согревающие душу. Узнаем где и как встретиться со святым Николаем и отдать письмо лично. Спойлер: в столице есть три сказочных варианта.

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Напоминаем, что День Святого Николая по новому церковному календарю отмечают 6 декабря.

Где встретить святого Николая во Львове

Город, где живет украинское Рождество, давно начал приготовление к празднику веры и надежды. Встретить святого Николая во Львове можно сразу на нескольких локациях.

Шевченковский Роща, ул. Монашеская Гора 1 . Резиденция святого Николая работает по 6 декабря включительно. В программе: квест по поиску избушки Чудотворца, вкусности и праздничные мастер–классы. Входной билет от 300 до 400 грн.

. Резиденция святого Николая работает по 6 декабря включительно. В программе: квест по поиску избушки Чудотворца, вкусности и праздничные мастер–классы. Входной билет от 300 до 400 грн. Патриарший дом, пр–т Иоанна Павла 2, 35 Б. Резиденция работает ежедневно до 15 декабря включительно. В программе: праздничное представление, мастер-классы, вкусности и подарки. Входной билет: 400 грн (ребенок + сопровождение).

В Dragon Park, ул. Стрыйская, 202 . Резиденция работает до 8 декабря включительно. 6 декабря на территории пройдет шоу-программа и будут проводиться мастер-классы. Входной билет: от 350 до 400 грн.

. Резиденция работает до 8 декабря включительно. 6 декабря на территории пройдет шоу-программа и будут проводиться мастер-классы. Входной билет: от 350 до 400 грн. Домик Святого Николая в Медвежьем приюте Домажир. Резиденция работает до 7 декабря включительно. Стоимость билета – 450 грн.

Резиденция работает до 7 декабря включительно. Стоимость билета – 450 грн. Территория Рождества, с. Ястребичи. Резиденция будет работать до 30 декабря включительно. Детям и взрослым организованы подарки и угощение. Стоимость билетов: детский – 500 грн., взрослый – 100 грн.

Резиденции святого Николая в Киеве

Столица уже украшена огнями и может похвастаться несколькими резиденциями святого Николая для встречи с чудом.

В Большой колокольне Киево–Печерской лавры, улица Лаврская, 9. Очень атмосферная и вдохновенная локация, которая будет дарить веру в чудо своим посетителям вплоть до 25 декабря (субботы и воскресенья), 5, 6 и 19 также открыта для посещения с 12.00 до 16.00. Мастер–классы, арка желаний и вожделенное фото с Николаем. Посетители смогут посмотреть выставку "Единство Рождества поколений" в рамках программы. Стоимость билетов: дошкольники – бесплатно, дети школьного возраста и взрослые – 150 грн. Следите за программой мастер–классов.

Очень атмосферная и вдохновенная локация, которая будет дарить веру в чудо своим посетителям вплоть до 25 декабря (субботы и воскресенья), 5, 6 и 19 также открыта для посещения с 12.00 до 16.00. Мастер–классы, арка желаний и вожделенное фото с Николаем. Посетители смогут посмотреть выставку "Единство Рождества поколений" в рамках программы. Стоимость билетов: дошкольники – бесплатно, дети школьного возраста и взрослые – 150 грн. Следите за программой мастер–классов. Музей народной архитектуры и быта, ул. Академика Тронька, 1 . Резиденция будет работать до 22 декабря. Театрализованная программа и забавные игры со святым Николаем. Стоимость билета: от 350 до 400 грн.

. Резиденция будет работать до 22 декабря. Театрализованная программа и забавные игры со святым Николаем. Стоимость билета: от 350 до 400 грн. Национальный историко–этнографический заповедник в Переяславе. Резиденция будет работать каждый день до 27 декабря. Для детей будут проводиться мастер-классы и игры. Посещение по предварительному бронированию.

Где найти резиденции святого Николая в Ровно

Праздничные резиденции святого Николая в Ровно "звучат" колядками, щедривками и "заражают" праздничным настроением.

Парк исторической реконструкции Оствица. Встреча с "Полесским" святым Николаем подарит много развлечений, мастер-классов и вкусных сюрпризов. Готовьте свою рождественскую колядку и щедровку заранее, или изучите просто на месте, чтобы получить дополнительные сюрпризы. Резиденция работает до 15 декабря включительно. Стоимость билета 30

Встреча с "Полесским" святым Николаем подарит много развлечений, мастер-классов и вкусных сюрпризов. Готовьте свою рождественскую колядку и щедровку заранее, или изучите просто на месте, чтобы получить дополнительные сюрпризы. Резиденция работает до 15 декабря включительно. Стоимость билета 30 Зоопарк в Ровно. Яркие праздничные детские воспоминания живут здесь. Встретьте святого Николая и множество интересных животных. Здесь можно пробыть более полудня, получая сюрпризы и получая подарки не только для себя, но и для "местных жителей" зоопарка. Локация со святым Николаем работает с 10:00 до 14:00. Стоимость билета – 450 грн.

Резиденция святого Николая в Тернополе

Занимайте очередь заранее по субботам и воскресеньям до 11 декабря.

Театральная площадь. Кроме резиденции и встречи со святым Николаем, посетителям предлагают игровую программу и подарки. Не пропустите праздничное представление 6 декабря.

Посетить резиденцию святого Николая в Умани

Умань открыла свою избушку святого Николая 28 ноября.

ТРЦ Uman Plaza. Резиденция работает ежедневно до 22 декабря включительно. напишите свое заветное письмо на месте и отдайте Чудотворцу. Стоимость билетов: взрослый – 80 грн, детские от 190 до 210 грн.

Резиденции святого Николая в Мукачево

Добавьте в свою сказку замковые декорации.

Мукачевский замок. Резиденция святого Николая работает на территории замка и не нуждается в дополнительных билетах. Оплачиваете обычную стоимость от 50 до 100 грн и радуетесь встречам со святым Николаем среди замковых стен и артефактов.

Резиденция святого Николая работает на территории замка и не нуждается в дополнительных билетах. Оплачиваете обычную стоимость от 50 до 100 грн и радуетесь встречам со святым Николаем среди замковых стен и артефактов. Поселок Завидово. Святой Николай украшает свой дом к Рождеству и приглашает помочь всех желающих. Посещение возможно индивидуальное и групповое, по предварительному бронированию (+38099 633 5452).

Где находится резиденция святого Николая в Ужгороде?

Если вы планируете быть в Ужгороде в период с 3 по 8 декабря, обязательно повстречайтесь со святым Николаем.

Шелестовская церковь. Встреча проходит за донат в 100 грн на ВСУ. Вы сможете пообщаться с Чудотворцем и помолиться вместе за исполнение желания, которое объединяет всю Украину.

Создать рождественское настроение себе и своей семье и с помощью лучших праздничных локаций в разных городах Украины.