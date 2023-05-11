Скрытые достопримечательности Рима, о которых знают далеко не все туристы

Гулять между известными достопримечательностями Рима – само удовольствие. В первый раз… Возможно, второй раз здесь тоже неплохо. Но в третий раз все меняется. Колизей становится просто Колизеем, Пантеон уже не кажется таким величественным, а фонтан Треви до сих пор хорош, но возле него уже нет желания сфотографироваться.

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В этот момент у вас есть всего два пути: продолжать свою прогулку по знакомым маршрутам или же узнать совсем другим, малоизвестный, Рим. Что же посмотреть в столице Италии?

Коппеде

Совершенно нетуристический квартал Рима, расположенный в районе Триесте. Его построил архитектор Джино Коппеде в начале ХХ века, объединив на этих улицах разные формы и стили, создав здесь свою неповторимую атмосферу.

Всего здесь размещено 18 вилл и 27 многоквартирных домиков. Микрорайон создавался с расчетом, что сюда не доберутся иностранцы и итальянцы смогут жить здесь тихо и спокойно (насколько это вообще возможно с их вспыльчивым темпераментом). Здесь вы можете насладиться настоящим Римом: без украшений, постоянно что-то рассказывающих гидов, рекламных вывесок и шумных уличных артистов.

А еще в Коппеде много уютных кафе и ресторанчиков, цены в которых вас приятно удивят. Но следует отметить, что они часто работают только в период завтрака, обеда и ужина, а в перерывах закрываются.

Квадратный колизей

Это сооружение вы не найдете ни в одном путеводителе по Риму и даже самые опытные гиды вас сюда не поведут. Это Квадратный колизей, созданный по приказу диктатора Бенито Муссолини. Здание торжественно открыли в 1940 году в честь одной из годовщин установления фашистского режима в Италии.

Жители этой страны не любят говорить об этом периоде. Конечно, итальянцы помнят свою историю, но умалчивают о ее черных сторонах. Однако сам Квадратный колизей, как памятка архитектуры, стоит вашего внимания.

Этот мраморный 68-метровый дворец с самого начала служил местом для международных выставок и экспозиций. Интересно, что лоджии на фасаде колизея расположены в 6 рядов и имеют по 9 арок. Таким необычным образом архитекторы попытались прославить Муссолини (его имя состоит из 6 букв, а фамилия – из 9).

Внимательно рассмотрите надпись под самой крышей этого сооружения. Там написано на итальянском: "Народ поэтов, художников, героев, святых, мыслителей, ученых, мореплавателей, переселенцев". Не удивительно, что это тоже цитата жестокого диктатора, который возвел этот колизей исключительно в свою честь.

Галерея Боргезе

Эту галерею стоит посетить хотя бы раз в жизни, ведь она имеет одну из самых больших в стране коллекцию произведений искусства. И хотя далеко не все туристы знают о ней, здесь всегда гигантская очередь. В виллу Боргезе приезжают любители живописи и скульптуры со всего мира, чтобы посмотреть на работы Бернини, Рафаэля, Тициана, Рубенса.

Также после экскурсии можно пройтись по огромному парку, расположенному на территории галереи и насладиться прекрасными видами.

Термы Каракалы

Трудно поверить, что когда-то на месте этих впечатляющих по размеру развалин были городские бани. Огромный двор 400 на 400 метров, банный комплекс – 150 на 200 метров, большая территория для отдыха. Одновременно здесь могли находиться до 1500 человек.

Не стоит и говорить, что для древних римлян эти Термы были местом для встреч как личных, так и рабочих. Здесь даже заключались важные договоренности (возможно, исторического масштаба).

Термы Каракалы были построены в начале III века нашей эры и очень хорошо сохранились до нашего времени. Гуляя между высокими стенами этого здания, возникает только один вопрос: как такую красоту можно было возвести без современных технологий. Кажется, римляне хорошо разбирались в строительстве.

Галерея Скьярра

Еще одна достопримечательность в Риме, которую недооценивают туристы. Проходя мимо, они часто даже не догадываются, что в шаге от них – удивительное сооружение XV века с хорошо сохранившимися фресками.

Само здание долгое время не несло никакой культурной или исторической ценности, пока в XIX веке за него не взялись архитектор Джулио де Анджелис и художник Джузепппе Челлини. Все стены галереи расписаны сценами из жизни женщин.

Важно отметить, что в то время роль женщин была достаточно ограничена, поэтому эти сюжеты можно было бы с легкостью назвать сексистскими. Но с художественной точки зрения эти росписи невероятны.

На фресках художник изобразил 12 женщин, каждая из которых символизирует одну из черт: доброжелательность, любезность, верность, сострадательность, благоразумие, целомудрие, воздержание, терпение, доблесть, скромность, хозяйственность, рассудительность.

Не останавливайтесь на посещении туристической части Рима. Его малоизвестные районы на самом деле могут вас поразить еще больше того же Колизея или Ватикана.

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