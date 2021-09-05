Секретное меню и плата за беседу: раскрыты популярные способы обмана туристов

Туристы часто оказываются жертвами обмана и мошенничества во время путешествий. Оказалось, что самые распространенные из них – продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей и двойное меню в ресторанах.

О схемах наживы на туристах в разных странах пишет издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit. Вот несколько из них:

Поддельные билеты

Многие туристы могут не осознавать, что им продают поддельные билеты, когда они прибывают на туристическую достопримечательность. Так, один из пользователей рассказал, что когда отдыхал в Египте, к нему подошел человек, представившийся гидом, и потребовал доплатить за то, чтобы кроме пирамид увидеть сфинкса.

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"Официальные гиды или сотрудники музеев никогда не подойдут к вам с предложением за что-то доплатить после покупки билета", – добавил он.

Один эксперт объяснил на форуме, что не многие туристы знают о еженедельной карте, которая не только дешевле, но и сделает вас "менее похожими на туриста и с меньшей вероятностью подвергнется нападкам мошенников".

Двойное меню в ресторанах

Один из пользователей рассказал, что часто бывает так, что в заведениях предлагают одно меню с ценами пониже, которое предназначено для местных, а второе с ценами в иностранной валюте и на английском языке – для туристов. Он посоветовал всегда брать местное меню и самому переводить его на понятный вам язык.

"В некоторых странах, которые я посетил, рестораны в туристических районах будут иметь два меню: одно на английском, а другое на родном языке. Выберите меню на родном языке, потому что оно, вероятно, будет стоить дешевле. Затем используйте Google Translate, чтобы сделать заказ", – уточнил он.

Другие пользователи отметили, что лучше вообще избегать ресторанов и баров возле туристических достопримечательностей, поскольку они работают целый день и так увеличивается возможность попасть в "туристическую ловушку". В то же время "аутентичные рестораны", особенно в Испании и Италии, не откроются на ужин до 19:00.

Плата за беседу

Один из самых распространенных способов быть обманутым – это люди на улице, которые к вам обращаются по ряду причин. Один интернет-пользователь рассказал, как в Новом Орлеане к нему подошел человек с предложением бесплатно почистить обувь.

"Свое обещание он исполнил, мои ботинки были отполированы идеально, вот только он попросил деньги за светскую беседу", – отметил он.

Другие пользователи предостерегли от так называемых неофициальных гидов – они могут даже иметь специальный значок и быть одетыми в официальную форму, однако быть мошенниками и обманывать туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с начала лета в Украину прибыло почти 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии. Путешественникам очень нравится наша страна и люди, природа, зелень и умеренный климат, а передвигаться по городам им помогает переводчик в телефоне.