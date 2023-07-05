Самый дорогой бургер за $700 с икрой и золотом: за что дерут сумасшедшие деньги в ресторане Drury Beer Garden

Открывшийся совсем недавно ресторан в Филадельфии Drury Beer Garden подает гамбургеры по цене 700 долларов.

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Безумно дорогой гамбургер получил название "Золотой стандарт" и состоит из говядины, икры, трюфелей, омаров, с коньяком Людовика XIII, сусального золота и выдержанного ирландского чеддера, пишет New York Post.

Не менее экзотическая и закуска к гамбургеру. Ведь картофель фри подается политым редким и мощным медом манука, произведенным из нектара дерева манука, которое происходит из Новой Зеландии. Мед может стоить до не очень сладкой цены в 816 долларов в Интернете.

К дорогому первому блюду в ресторане также подают 1 унцию коньяка Людовика XIII, выдержанного минимум 40 лет и произведенного в ограниченных количествах Remy Martin. По данным Forbes, бутылка объемом 750 мл стоит 4100 долларов.

Однако не все оценили предложение самого дорогого бургера. Пользователи Twitter сказали, что они не будут лакомиться самой дорогой котлетой, говорится в материале.

"Вместо этого я бы придержал бургер и сделал пожертвование", – добавляют другие. "Поскольку люди сегодня так сильно борются (особенно с инфляцией), это действительно дурной вкус", – пишут в Сети.

Что говорят рестораторы

"Бургеры являются одними из самых любимых блюд во всем мире", - сказал Джордж Циурис, который вместе с сестрой Василики Циурис-Балис является совладельцем ресторана.

"Мы рады предоставить нашим гостям удивительные, креативные и вкусные блюда с нашей новой концепцией меню", – подчеркнули они.

Кроме чизбургера Waygu, который стоит 85 долларов, другие бургеры DGB варьируются от 19 до 23 долларов.