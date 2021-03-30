Самые популярные курорты Египта: куда лучше всего ехать в апреле

В апреле на египетских курортах будет примерно такая же погода, как в Украине в июле: днем воздух прогреется в среднем до +27 градусов по Цельсию, а температура воды будет держаться на уровне комфортных 25 градусов.

Поэтому многие планируют свой отдых в Египте именно на этот месяц. А вот какой курорт выбрать, где больше всего развита инфраструктура и куда поехать, чтобы увидеть морскую корову и черепах, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дахаб

Дахаб – небольшой город в Египте, который находится на 100 км севернее Шарм-Эль-Шейха. Этот курорт привлекает туристов, которые обожают дайвинг, виндсерфинг и кайтинг. Главная особенность дайвинга в Дахабе заключается в том, что почти все погружения совершаются с берега. Здесь более 30 мест для ныряния, максимальная глубина которых достигает 200 и более метров. На этом курорте также неплохо развита уличная инфраструктура. Туристы могут поехать посмотреть Старый город Масбат, бедуинскую деревню Ассала и район новостроек Мубарак. Самые дорогие отели Дахаба расположены в районах Медина и Лагуна.

Отдыхающие в Дахабе могут поехать на экскурсию в бедуинскую деревню Ассала Pixabay

Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх расположился на Синайском полуострове в окружении гор, которые защищают прибрежные отели от ветров. Это делает курорт самым теплым по сравнению с другими. Также у большинства отелей Шарма есть свой собственный "домашний" коралловый риф, а значит, полюбоваться подводными садами можно, плавая с маской прямо у берега. А вот пляжи Шарм-эль-Шейха специфичны. Обычно это полоска охряного или коричневатого крупнозернистого песка. Но заходить в море в некоторых отелях сразу с берега запрещено, поскольку кораллы подходят прямо к кромке воды. В этих местах построены длинные понтоны, уводящие пловцов сразу на глубину. Например, в бухте Набк и других.

Побережье Шарм-эль-Шейха окружают горы, которые защищают курорт от ветров Pexels

Хургада

Этот курорт находится в 500 километрах юго-восточнее Каира и состоит из 200 отелей, которые растянулись вдоль берега Красного моря на 40 км. Погода в Хургаде более ветреная, чем в Шарм-эль-Шейхе. Также примечательно, что у всех отелей курорта песчаный и пологий вход в море, но своего кораллового рифа нет. Нужно брать выездные экскурсии и отплывать на лодке с инструктором.

Важно отметить, что поскольку Хургада более старый курорт, большинство отелей, которые расположены на первой линии, требуют реновации, а новые отели вынуждены строиться на второй линии. К тому же следует отметить, что отелей класса Lux здесь практически нет.

В Хургаде большинство отелей на первой линии уже старые и требуют реновации Pexels

Макади Бей

А вот Макади – один из самых молодых египетских курортов. Он находится в 30 километрах южнее Хургады. Этот курорт считается одним из самых престижных, поэтому отдохнуть здесь можно только в отелях категории 4*-5*по системе "все включено". Особенностью Макади Бей является то, что все отели стоят на пустынном берегу, вдалеке от населенных пунктов. Все магазины и рестораны находятся только на территории, а за ними – лишь горы и пустыня.

Макади – один из самых молодых и перспективных египетских курортов Pixabay

Марса Алам

Марса Алам находится на востоке Египта, примерно в 300 км от Хургады и в 200 км от границы с Суданом. Этот курорт также называют меккой для кайтсерферов и дайверов со всего мира. Изюминка Марса Алам в том, что море здесь кипит жизнью: множество рыб, черепах, мурен, а главное – здесь обитает четырехметровая морская корова. В Красном море их осталось всего 12, поэтому сюда стоит ехать только ради нее. Экскурсия, на которой можно повидать дюгоня, начинается в гавани Порт Галиб и стоит 70 долларов. Также идеален этот курорт для спокойного семейного отдыха из-за небольшого количества туристов и развлечений.

Изюминка Марса Алам в том, что здесь море кипит жизнью: множество рыб, черепах, мурен Pexels

OBOZREVATEL ранее писал: