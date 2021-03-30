Найпопулярніші курорти Єгипту: куди найкраще їхати в квітні

У квітні на єгипетських курортах буде приблизно така сама погода, як в Україні в липні: вдень повітря прогріється в середньому до +27 градусів за Цельсієм, а температура води триматиметься на рівні комфортних 25 градусів.

Тому багато хто планує свій відпочинок у Єгипті саме на цей місяць. А ось який курорт вибрати, де найбільш розвинена інфраструктура і куди поїхати, щоб побачити морську корову і черепах, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дахаб

Дахаб – невелике місто в Єгипті, яке розташувалося на 100 км на північ від Шарм-ель-Шейху. Цей курорт приваблює туристів, які обожнюють дайвінг, віндсерфінг і кайтинг. Головна особливість дайвінгу в Дахабі полягає в тому, що майже всі занурення здійснюються з берега. Тут понад 30 місць для пірнання, максимальна глибина яких досягає 200 і більше метрів. На цьому курорті також непогано розвинена вулична інфраструктура. Туристи можуть поїхати подивитися Старе місто Масбат, бедуїнське село Ассала і район новобудов Мубарак. Найдорожчі готелі Дахабу розташовані в районах Медина і Лагуна.

Відпочивальники в Дахабі можуть поїхати на екскурсію в бедуїнське село Ассала Pixabay

Шарм-ель-Шейх

Шарм-ель-Шейх розташувався на Синайському півострові в оточенні гір, які захищають прибережні готелі від вітрів. Це робить курорт найтеплішим порівняно з іншими. Також у більшості готелів Шарму є свій власний "домашній" кораловий риф, а отже, помилуватися підводними садами можна, плаваючи з маскою біля самісінького берега. А ось пляжі Шарм-ель-Шейху специфічні. Зазвичай, це смужка вохристого або коричневого крупнозернистого піску. Але заходити в море в деяких готелях просто з берега заборонено, оскільки корали підходять прямо до крайки води. У цих місцях побудовані довгі понтони, що ведуть плавців відразу на глибину. Наприклад, у бухті Набк та інших.

Узбережжя Шарм-ель-Шейху оточують гори, які захищають курорт від вітрів Pexels

Хургада

Цей курорт розмістився за 500 кілометрів на південний схід від Каїра і складається з 200 готелів, які розтягнулися вздовж берега Червоного моря на 40 км. Погода в Хургаді більш вітряна, ніж у Шарм-ель-Шейху. Також привертає увагу, що у всіх готелів курорту піщаний і пологий вхід у море, але свого коралового рифу немає. Потрібно брати виїзні екскурсії та відпливати на човні з інструктором.

Важливо відзначити, що оскільки Хургада старіший курорт, більшість готелів, які розташовані на першій лінії, вимагають реновації, а нові готелі змушені будуватися на другій лінії. До того ж слід зазначити, що готелів класу Lux тут практично немає.

У Хургаді більшість готелів на першій лінії вже старі й потребують реновації Pexels

Макаді Бей

А ось Макаді – один із наймолодших єгипетських курортів. Він лежить за 30 кілометрів на південь від Хургади. Цей курорт вважається одним із найпрестижніших, тому відпочити тут можна тільки в готелях категорії 4*-5* за системою "все включено". Особливістю Макаді Бей є те, що всі готелі стоять на безлюдному березі, далеко від населених пунктів. Усі магазини та ресторани розташовані тільки на території, а за ними – лише гори й пустеля.

Макаді – один із наймолодших і найперспективніших єгипетських курортів Pixabay

Марса Алам

Марса Алам розташовується на сході Єгипту, приблизно за 300 км від Хургади і 200 км від кордону з Суданом. Цей курорт також називають меккою для кайтсерферів і дайверів з усього світу. Родзинка Марса Алам у тому, що тут море вирує життям: безліч риб, черепах, мурен, а головне – тут мешкає чотириметрова морська корова. У Червоному морі їх залишилося всього 12, тож сюди варто їхати тільки заради неї. Екскурсія, на якій можна побачити дюгоня, починається в гавані Порт Галиб і коштує 70 доларів. Також ідеальний цей курорт для спокійного сімейного відпочинку через невелику кількість туристів і розваг.

Родзинка Марса Алам у тому, що тут море вируює життям: безліч риб, черепах, мурен Pexels

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