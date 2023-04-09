Самые дорогие отели мира: как за ночь потратить 1,25 миллиона гривен

Сколько стоит ночь в дорогой гостинице? 5 тысяч, 10, 100? А как насчет миллиона? Самые роскошные отели мира за эти деньги устраивают туристам райский отдых. Как выгладят люксовые номера за тысячи долларов – в подборке OBOZREVATEL.

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5. Laucala Island Resort (Вануа-Леву, Фиджи) – $ 25 000

Только представьте, отель занимает территорию всего острова. Здесь, на берегу океана среди тропических лесов находятся 25 вилл со всеми комфортными условиями. Гости могут остановиться в домах с видом на горы, деревья или на побережье. Есть выбор между большими зданиями с бассейном, сауной и спа-центром или уединением среди природы.

В любом случае, все ваши пожелания будет выполнять персонал комплекса, закрепленный отдельно за каждым гостем. Здесь даже поваров выбирают по большому конкурсу. Они в свою очередь обязаны уметь готовить любые блюда: от обычной пиццы до деликатесов молекулярной кухни.

4. Atlantis Paradise Island Resort (Парадайз, Багамские острова) – $ 25 000

Самая большая гостиница Багамских островов напоминает целый город. На ее территории находится 4 тысячи номеров для гостей и еще более сотни комнат для сотрудников, теннисные корты, рестораны, бассейны, аквапарк, казино и поле для игры в гольф. Если гостям этого окажется мало, здесь еще есть подводный туннель-океанариум. Здесь можно наблюдать за разными морскими животными, в том числе, за акулами.

Самый большой номер отеля выглядит как настоящие царские хоромы. 10 огромных комнат, в которых есть все для лучшего отдыха: от роскошных кроватей и диванов до рабочего кабинета и библиотеки. Также у всех гостей отеля есть выход на невероятные лаундж-зоны на крыше.

3. Four Seasons (Нью-Йорк, США) – $ 34 000

Можно было бы сказать, что это обычная гостиница на Манхэттене. Но если подняться на 57 этаж, то можно увидеть самый дорогой номер по всему Нью-Йорку. Весь 400-метровый пентхаус украшен позолотой и дизайнерскими изделиями. Мебель изготовлена на заказ лучшими мастерами со всего мира. И главная изюминка – панорамные окна, из которых открывается невероятный вид на город.

При этом, в распоряжении гостей круглосуточное СПА, массаж, доступ к ресторану и любым другим услугам. Также на этаже находятся подлинники картин многих именитых художников.

2. Grand Resort Lagonissi (Аттика, Греция) – $35 000

Еще один отель, занимающий территорию целого острова. Когда-то здесь отдыхали Леонардо ди Каприо и Мел Гибсон. Неудивительно, что для отпуска они выбрали этот райский уголок, ведь условия действительно звездные.

Комплекс состоит из нескольких вил, не соединенных между собой. Каждая из них имеет свой бассейн, сауну, пляж и лаундж-зоны. К услугам гостей личный шеф-повар, массажист и дворецкий. Весь персонал работает круглосуточно, поэтому капризы туристов выполняются моментально.

1. Grand Hyatt Martinez (Канны, Франция) – $ 45 000

Президентский люкс, площадью 300 квадратных метров – это еще не вся территория, которую получают гости за 1 миллион 249 тысяч гривен. У владельцев номера есть еще частный выход на террасу, которая занимает 270 квадратных метров. Здесь есть все: бассейн с подогревом, джакузи, бар, диванчики и шезлонги, музыкальные центры и гигантские плазмы.

Интересно, что сюда можно приезжать с домашними питомцами. Правда, место для них стоит $40. Но собачек даже выгуливать не придется. Все это берет на себя личный дворецкий.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых дорогих гостиницах Индии.