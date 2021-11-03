Соцсети и СМИ видели немало кейсов успешного использования украинских сертификатов в Дії за границей — в аэропорту, гостинице или ресторане. Ими пользуюсь и я во время своих рабочих поездок. Последняя была во Францию несколько недель назад.

Система COVID-сертификатов EU Digital COVID Certificate успешно работает более 4 месяцев. За это время было сгенерировано более 437 млн. документов о вакцинации. Более 6 млн из них – в Дії. Украинские сертификаты одобрены в ЕС и благодаря этому мы можем с ними свободно путешествовать в 45 стран, присоединившихся к этой программе. Можно просто взять чемодан, паспорт и COVID-сертификат в смартфоне – и на выходные улететь отдохнуть в соседнюю страну.

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COVID-сертификаты помогают нам постепенно возвращаться к привычной жизни и безопасно путешествовать, не собирая кучу документов и справок для каждой страны в отдельности. Просто отсканировав QR-код в аэропорту или при входе в музей или кафе, вы будете уверены, что находитесь в безопасной среде, среди людей, заботящихся о своем здоровье и здоровье окружающих.

Далее текст на языке оригинала.

У надкороткі терміни ми створили ефективний інструмент не тільки для подорожей, а ще й для економічного відновлення після суворих карантинних норм всередині країни.

Сертифікати — це про можливості. Про можливість працювати. Про можливість зустрічатися з друзями або завітати до рідних в іншому місті. Про можливість ходити в улюблену кав'ярню кожного ранку чи на прем'єру фільму в кінотеатр. Про можливість жити тим життям, коли маску на обличчі можна побачити хіба що в лікарні. І чим більше людей вакцинуються, тим більше людей отримують ці можливості.

В Україні це теж починають розуміти — рівень вакцинації почав стрімко зростати. Особливо після того, як половина країни перейшла у червону зону. Наприклад, тільки за минулий тиждень було вакциновано 1,7 млн людей. Разом з цим, українці почали генерувати більше сертифікатів. За нашою статистикою, на 3 листопада у Дії їх згенеровано вже понад 6 мільйонів. Наприклад, позначку в 5 мільйонів ми подолали за два дні до цього. А це означає, що вже понад 6 мільйонів людей можуть спокійно продовжувати жити звичним життям попри карантинні обмеження.

Ми постійно оновлюємо можливості COVID-сертифікатів. Поступово впроваджуємо сертифікати на усі випадки життя. Наприклад, минулого тижня ми скасували генерацію сертифікату за допомогою електронного підпису і Дія.Підпису зокрема. Тепер достатньо лише поставити галочку, щоб дати згоду користувача. Міжнародний сертифікат можна отримати у застосунку Дія, якщо у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. Або ж на порталі Дія, авторизувавшись через BankID.

Цього тижня також запустили дитячий COVID-сертифікат. Він також у міжнародному форматі, тому тепер діти від 12 років також можуть користуватися можливостями COVID-сертифікатів і за кордоном. В Україні та багатьох країнах ЄС вже вакцинують дітей та підлітків від 12 років. А у деяких — починають навіть від 5. А також зробили так, щоб українці із паспортами-книжечками змогли згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у застосунку Дія. Але при цьому паспорт-книжечка у застосунку відображатися не буде.

Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія. А з 14 років підлітки, що вже мають ID-картку можуть самостійно це зробити.

А для тих, людей, хто ще не вакцинувався, цього тижня запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Наразі протестувати ПЛР-тести можна з чотирьох лабораторій, які під‘єднані до електронної системи охорони здоров‘я (ЕСОЗ), — ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Поступово підключатимуться й інші.

Також ми запустили пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів у Києві в центрах вакцинації. Наша команда допоможе вам згенерувати його одразу після вакцинації.

Ми бачимо кожну проблему з номерами партій вакцин, відсутністю коректної інформації про вакцинацію. Щодня приймаємо рішення, запускаємо оновлення, які вирішують їх. Ми хочемо, щоб якомога більше людей отримали свої COVID-сертифікати та повернулися до звичного життя. Робимо усе можливе, щоб розвантажити лікарів та лікарні — покращуємо якість даних у реєстрі, автоматизуємо процеси, спрощуємо процеси отримання COVID-сертифікатів.