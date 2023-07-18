Путешествия с опасностью: Индия открывает для туристов запретные зоны в Ладакхе

Индийские власти намерены открыть доступ для туристов в один из самых отдаленных уголков страны – в Ладакхе. В частности, в стратегическом секторе Чанг Ченмо вблизи пунктов патрулирования к северу от озера Пангонг.

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Как известно, регион находится на границе с Китаем, где противостояние продолжается уже четвёртый год, пишет The Times of India.

В частности, планируется открыть доступ для туристов к крутым перевалам, фантастическим пейзажам пастбища возле слияния рек Римди Чу и Чанг Ченмо примерно в 160 км к востоку от Леха, недалеко от границы с Китаем.

Отмечается, что индийская армия, обычно колеблющаяся в таких случаях, одобрила открытие ряда походов и маршрутов.

Открытие новых туристических маршрутов может положительно отразиться на экономическом развитии региона. Это также было давним требованием местных жителей, которые традиционно кочевали этими землями со своими стадами.

Положительному решению вопроса способствовали встречи местного армейского командования с высшими должностными лицами администрации региона. Источники сообщили, что администрация была за открытие территорий с апреля, но смена командования в местном формировании замедлила процесс.

Уточняется, что открытие новых маршрутов потребует развития местной инфраструктуры. Чиновники сказали, что администрация предложила планы по открытию туалетов, точек для селфи и медицинских центров.

"Организация пограничных дорог была привлечена к строительству за средства района. Полиция также готова установить контрольно-пропускные пункты", - сказал чиновник.

Это последние из серии приграничных территорий, которые администрация Ладакха хочет открыть для туризма в соответствии с сосредоточенностью Центра на развитии приграничных территорий. Разрешение на внутреннюю линию для индейцев было отменено в 2021 году, но территории вблизи спорных частей LAC оставались вне посетителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что определены самые популярные города среди туристов. Рейтинг был составлен на основе количества посетителей.

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