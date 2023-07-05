'Полететь' на Луну не выходя из гостиницы: в ОАЭ открывают фантастический курорт для миллиардеров

Четыре года спустя жители и гости Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, могут получить доступ к еще одной роскошной туристической достопримечательности в изысканном и ультрасовременном стиле под названием Moon World Resorts.

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Смелый архитектурный проект, оцениваемый в 5 миллиардов долларов США, преследует цель воспроизвести Луну на роскошном курорте, пишет Olhar Digital.

Проект разработан канадскими бизнесменами Майклом Р. Хендерсоном и Сандрой Г. Мэттьюз, включает в себя конструкцию высотой 224 метра и окружностью 622 метра, где гости могут почувствовать себя на естественном спутнике Земли.

Проект направлен не только на привлечение туристов в отпуск, но и на проведение изысканных мероприятий и вечеринок на арене вместимостью 10 000 человек. По словам разработчиков, в отеле будет около четырех тысяч номеров.

Некоторые даже можно купить. "Примерно 144 роскошных единиц будут доступны для покупки, каждая площадью 13 на 17 квадратных метров. Владельцы получат эксклюзивные привилегии из-за пожизненного членства в клубе владельцев.

"Мы находимся в процессе воплощения чрезвычайно сложной и смелой мега-концепции в физическую реальность", - говорится в другом сообщении в официальном Instagram будущего курорта.

"Когда "Луна" откроется примерно в 2027 году, вы сможете прогуляться по лунной поверхности, исследуя поистине аутентичную лунную колонию. Да, ты идешь по Луне", - анонсируют создатели проекта.

Инициаторы проекта говорят, что это будет "очень роскошный и современный курорт, полностью интегрированный со многими компонентами, с которыми вы уже знакомы".

Одним из основных моментов является ночное освещение конструкции, которое будет меняться в зависимости от конкретной фазы, через которую будет проходить Луна. Хендерсон объясняет, что намерение состоит в том, чтобы предоставить посетителям опыт пребывания на Луне, не покидая Земли.

По словам бизнесмена, есть намерение построить не менее четырех единиц месячного туристического курорта по всему миру. Кроме Дубая курорт должен быть построен в одной стране Европы, другой в Северной Африке и одной в Северной Америке.