Почему нельзя есть сыр на борту самолета: многие даже не подозревали

Еда в самолете всегда желает лучшего, если не путешествовать бизнес-классом. По словам экипажа, некоторые снеки на борту, входящие в стоимость билета – вообще опасно есть. Речь идет о сыре, который часто дают вместе с напитком, крекерами или булочкой.

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Продукты в самолете не всегда свежие, поэтому употреблять сыр не стоит. Об этом заявила в комментарии The Sun бортпроводница Жасмин Кинг, которая работает в авиакомпании с 2015 года.

"Держитесь подальше от сырных сэндвичей, поскольку они не слишком свежие. В основном это продукты, хранящиеся на полке", – объяснила стюардесса в сообщении.

Какие еще продукты не рекомендуется употреблять во время путешествий на самолете – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Еду, которая может храниться при комнатной температуре в течение длительного времени, нельзя считать качественной и свежей. Бортпроводница Кинг также советует избегать других соленых закусок, таких как орехи и кренделя. Они еще больше обезвоживают организм во время полета.

Еду не готовят прямо в самолете, а завозят в контейнерах из ресторанов. Паста – одно из блюд, которое может быть не только не вкусным при повторном нагревании, но и испорченным. Фриц Гросс, директор по кулинарному мастерству в авиакомпании LSG Sky Chefs Asia Pacific, сказал в комментарии CNN, что вкус не является приоритетом для людей, готовящих еду в самолет. Гигиена и безопасность пассажиров гораздо важнее. Повар советует другим авиакомпаниям не готовить пасту, поскольку это блюдо может очень быстро испортиться и вызвать отравление.

В большинстве аэропортов точки быстрого питания доступны в зоне Duty Free, что позволяет легко достать гамбургер или пончики. Жирные продукты создают нагрузку на пищеварительную систему, вызывая боль в животе, а также могут заставить чувствовать себя больным из-за ощущения тошноты. Диетолог Серена Пун сказала Insider: "Эти виды пищи могут замедлить пищеварение и вызвать сонливость".

Крестоцветные овощи включают в себя пак-чой, цветную, брюссельскую и обычную капусту. Эти овощи считаются суперфудом, поскольку наполнены углеводами и витаминами, поэтому отлично подходят для диеты и правильного питания. Однако в самолете такая еда может вызвать вздутие и дискомфорт в кишечнике.

Напитки с кофеином также не рекомендуется пить до и во время полета. Потребление большого количества кофе может вызвать частое мочеиспускание и обезвоживание. Альтернативный напиток – травяной чай с мятой и имбирем. Эти продукты способствуют облегчению пищеварения и хорошему сну.

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