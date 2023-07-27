На курорт за копейки: 7 лучших вариантов бюджетного отдыха в 2023 году

Отдых на курорте часто ассоциируется с роскошными гостиницами и большими затратами. Это заставляет многих людей ежегодно откладывать свои мечты о путешествиях на потом. Однако существует много привлекательных курортов по всему миру, где можно хорошо провести время, не превышая свой бюджет. Давайте рассмотрим 7 лучших направлений, предлагающих отличные условия за умеренные средства.

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Бали, Индонезия

Бали – это райский остров в Индонезии, привлекающий путешественников со всего мира своими роскошными пляжами, экзотическими храмами, живописными рисовыми полями и садами.

На этом курорте вы найдете множество недорогих отелей, гостевых домов и хостелов, которые предлагают комфортное проживание. Да и на еду здесь вы не будете тратить слишком много, ведь цены на острове достаточно умеренные. Также на Бали есть много развлечений и активностей, таких как серфинг, дайвинг, экскурсии к вулканам и храмам, йога-сессии и посещение спа-салонов.

Средняя цена недельного отпуска на острове на двоих составляет от $500 до $1000, включая проживание, питание и развлечения.

Гоа, Индия

Гоа – это небольшой штат на западе Индии, известный своими прекрасными пляжами, колоритными рынками, водными видами спорта и яркой ночной жизнью. Здесь вы найдете множество недорогих отелей, что обеспечат вам комфортное проживание.

На Гоа вы можете целыми днями наслаждаться пляжным отдыхом, посещать культурные достопримечательности, в том числе храмы и церкви, а также отправляться на экскурсии к природным заповедникам и знаменитым водопадам. Среди популярных активностей здесь есть серфинг, дайвинг, йога и массажи.

Средняя цена недельной поездки на двоих на Гоа составляет около $400-800.

Чиангмай, Таиланд

Чиангмай – это увлекательный город в северной части Таиланда, славящийся горными пейзажами и разнообразием культурных сокровищ. Здесь вы найдете старинные храмы, необычные рынки, традиционные ярмарки и невероятную архитектуру.

Жилье и питание на курорте удивят вас достаточно умеренными ценами. А развлечений здесь столько, что хватит на целый отпуск.

Рекомендуем посетить местные религиозные сооружения, в частности, Ват Пхра Тат Дой Сутхеп, Ват Чеди Луан и Ват Пхра Сионг Ман. Вы также можете погрузиться в атмосферу города, заглянув в йога-студии, традиционные массажные салоны и пройдясь по местным рынкам.

Средняя цена недельной поездки на двоих в Чиангмай составляет от $300 до $700.

Будапешт, Венгрия

Будапешт – столица Венгрии, привлекающая посетителей своими историческими достопримечательностями, великолепными термальными бассейнами и величественными архитектурными сооружениями.

Это настоящий рай для бюджетного отдыха, ведь здесь вы сможете найти доступное проживание в отелях и апартаментах, а также вкусные блюда по умеренным ценам.

А еще здесь совершенно бесплатно можно оценить множество достопримечательностей, таких как здание парламента, цитадель и рыбацкий бастион. Придется заплатить за отдых в термальных бассейнах, вход в музеи и галереи, а также рекомендуем заказать экскурсию на пароме или лодке, это невероятное удовольствие.

Средняя цена недельной поездки на двоих в Будапешт может составлять от $400 до $800.

Коста-Рика, Центральная Америка

Коста-Рика – это небольшая страна в Центральной Америке, которая предлагает большой выбор тропических лесов, вулканов и водопадов, а также кристально чистые пляжи на побережье Тихого океана и Карибского моря.

Коста-Рика имеет множество активностей, таких как рафтинг, зиплайнинг, дайвинг, наблюдение за дикими животными в национальных парках и релаксацию на пляжах.

Средняя цена недельной поездки на двоих в Коста-Рику составляет от $600 до $1200.

Пхукет, Таиланд

Пхукет – это большой остров в Таиланде, привлекающий посетителей своими белыми песчаными пляжами, теплыми водами и роскошными курортами. Здесь вы найдете недорогие отели и гостевые дома, предлагающие удобное проживание.

Остров Пхукет также известен своим невероятным подводным миром, идеально подходящим для дайвинга и сноркелинга. Кроме того, вы можете посетить храмы, насладиться традиционной тайской кухней и изучить местные рынки.

Средняя цена недельной поездки на двоих в Пхукет составляет от $500 до $1000.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон – столица Португалии, которая имеет свой особый шарм и колорит. Город расположен на берегу Атлантического океана и славится своими красивыми пляжами, архитектурой и улочками, где можно найти традиционные кофейни и рестораны.

Здесь вы можете посетить множество известных мест, таких как Беленская башня и Монастырский комплекс Жеронимуш, а также наслаждаться красотой океана на пляжах Кашкайш и Каркавелуш.

Лиссабон также известен своими отличными гастрономическими традициями. Рекомендуем попробовать вина, морепродукты и традиционные блюда.

Средняя цена недельной поездки на двоих в Лиссабон составляет от $400 до $800.

Каждый из вышеупомянутых курортов предлагает уникальный опыт и множество интересных развлечений. Независимо от вашего бюджета, вы сможете найти отличные места для отдыха и незабываемых путешествий.

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