Платят безумные деньги за смертельную опасность: какие путешествия выбирают состоятельные путешественники

Катастрофа батискафа "Титан", повторившего судьбу корабля "Титаник", к которому он погрузился в Атлантический океан, вновь подняла вопрос экстремальных путешествий, которыми развлекают себя богачи. Ведь на борту подводного судна из пяти пассажиров находились два состоятельных туриста.

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Издание Business Insider решило выяснить, чем еще щекочут себе нервы богачи. Среди подобных путешествий оказались не только погружения в глубины океана, но и полеты за пределы земной атмосферы и другие ультрадорогие походы в неизведанные места.

Полеты в космос

Так в 2021 году основатель компании Amazon Джефф Безос взлетал к отметке, где начинается космос через свою аэрокосмическую компании Blue Origin. Приблизительно в то же время его коллега-миллиардер Ричард Брэнсон совершил схожее путешествие со своей собственной компанией космического туризма Virgin Galactic.

При этом Blue Origin тогда продала с аукциона билет на этот 11-минутный полет за 28 млн долларов. А еще раньше, в 2018 году журналисты агентства Reuters подсчитали, что в будущем такие билеты, вероятно, будут стоить от 200 000 до 300 000 долларов. Впрочем, сейчас цена, скорее всего, выше, ведь конкуренты продают аналогичный полет дороже. Та же Virgin Galactic объявила, что на ее первые коммерческие полеты билеты будут стоить 450 000 долларов.

Кстати, известно, что погибший на "Титане" британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг в прошлом году уже воспользовался туристическими услугами Blue Origin.

Восхождение на Эверест

Высочайшая гора планеты тоже привлекает состоятельных путешественников. Организовать им такой поход продолжительностью три недели предлагают почти за 220 000 долларов. В пакет входит профессиональное сопровождение и запас кислорода даже с избытком.

По сравнению со стандартной стоимостью восхождения это очень много, ведь в прошлом году подъем на Эверест, по данным National Geographic, стоил от 40 000 до 100 000 долларов.

Свою цену тура к самой высокой точке Земли в австрийском туроператоре Furtenbach Adventures, который занимается такими путешествиями, объяснили тем, что в пакет входят условия и услуги, которые, по словам основателя компании Лукаса Фуртенбаха, должны обеспечить идеальные показатели безопасности и практически гарантированную возможность для платежеспособных клиентов подняться на вершину. Даже несмотря на то, что продолжается такое восхождение меньше обычного.

Путешествие, которое получило название Signature Expedition, включает в пакет генератор и палатку, которые отправляют клиенту за несколько недель до поездки, чтобы они могли имитировать условия разреженного высокогорного воздуха и приспособиться к ним заранее. Также Фуртенбах заявляет, что меньшее время, проведенное в горах, снижает вероятность столкнуться с другими опасностями Гималаев, такими как лавины. На данный момент известно о более чем 300 случаях гибели людей, которые пытались подняться на Эверест.

Также Фуртенбах утверждает, что значительная часть стоимости восхождения приходится на обеспечение клиента запасом кислорода. Компания нанимает шерп, чтобы они поднимали на гору кислородные баллоны с целью спрятать их там и отнести вниз.

Потеряться в глуши

Компания Black Tomato предлагает своим состоятельным клиентам услугу под названием Get Lost (с английского переводится как "затеряйся"), в рамках которой отправляет их в отдаленные места Земли, где можно получить интересные впечатления. За безопасностью таких клиентов специалисты наблюдают с определенного расстояния. Пункт назначения при этом остается тайной, пока человек туда не доберется. Компания также предлагает клиентам возможность выбрать, насколько "потерянными" они хотят быть в поездке.

Путешественникам выдают спутниковые телефоны вместо мобильных. А присутствие рядом, хоть и на расстоянии, команды сопровождения, снимает у них часть страха перед неизвестным. По словам Брендана Древняни, директора по коммуникациям Black Tomato, они позиционируют свое путешествие как "цифровой детокс в самой экстремальной форме".

Такие туры могут стоить от 15 000 долларов США на человека в течение нескольких дней до более 100 000 долларов США на человека, в зависимости от продолжительности и сложности поездки. В команду сопровождения входят специалисты по выживанию и бывшие коммандос Королевской морской пехоты.

Антарктические приключения

До южного континента Земли организуют целый ряд круизов. Самые дорогие могут стоить от 30 000 долларов на человека. Путешествие длится три недели. Желающих возят вокруг Южного полярного круга и печально известного пролива Дрейка, который известен своими чрезвычайно бурными водами. Это относительно безопасный вид путешествий, который, впрочем, может поразить резкими изменениями погоды.

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